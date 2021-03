Casanello rechazó la indagatoria de Victoria Donda

En su dictamen, el juez Sebastián Casanello-quien subroga el Juzgado Federal 12 desde julio de 2020-, señala que "De acuerdo al relevamiento practicado por la Fiscalía, existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales DONDA PÉREZ habría formulado un ofrecimiento impropio", que se encuadraría en el tipo penal descripto en el artículo 248. "Sin embargo -agregó-, no hay elementos que indiquen que tras esos diálogos haya existido una resolución o a una orden emanada por la titular del INADI, que disponga hacer efectivo tal ofrecimiento -ya sea mediante una contratación o el otorgamiento de un plan social".

Además, el magistrado indicó que "similar obstáculo se nos presenta al momento de analizar este tipo penal -artículo 265), pues la requisitoria del fiscal no señala ningún “…contrato u operación” que haya sido consecuencia del ofrecimiento criticado".

"En definitiva -se señaló en la resolución judicial-, el problema que observamos es que no existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre DONDA PÉREZ y su ex empleada".

Finalmente, Casanello concluye su dictamen indicando: "Dicho esto, evidenciado un déficit en la imputación que impide llevar adelante la audiencia que se reclama, por tratarse de una investigación a cargo de la Fiscalía, lo correcto es devolver el legajo a dicha sede (a cargo del fiscal Guillermo Marijuán)".

La denuncia

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, quien representa a Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por presuntamente no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.

Se basó en transcripciones de conversaciones privadas por medio de WhatsApp entre Donda y Oxa, que fueron reproducidas por medios de prensa nacionales.

Por sorteo, la causa le tocó al juez Sebastián Casanello quien subroga el Juzgado Federal 12. En este caso, Casanello delegó la causa a la Fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. Pero como Marijuán está de licencia (tiene Covid-19), en su reemplazo actúa Eduardo Taiano.

El fiscal Marijuán solicitó el 3 de febrero pasado que se cite a declaración indagatoria a Victoria Donda, a la que acusó de los delitos tipificados en los artículos y 265 del Código Penal.

El requerimiento de 22 páginas del fiscal federal fue rechazado este lunes por el juez Sebastián Casanello.

La defensa de Alberto Fernández

Una vez conocida la denuncia contra la titular del INADI, el presidente Alberto Fernández salió en su defensa. El mandatario aseguró que quien conoce a Donda "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado".