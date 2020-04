Casi 9 de cada 10 argentinos aprueba las medidas contra el coronavirus

El dato fue dado a conocer gracias a una nueva Encuesta de Opinión Pública (EOP) llevada a cabo por la ONG Defendamos Buenos Aires, que contó con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, la cual detalló que el citado porcentaje de personas manifestó su conformidad con la medida que ‘salvó miles de vidas y enfermos por coronavirus en nuestro país‘.

‘Un abrumador 88 por ciento de los entrevistados afirmó estar de acuerdo con la cuarentena social obligatoria y cree que su implementación salvó miles de vidas y enfermos. Un 10 por ciento consideró a la cuarentena como neutra e inocua frente a la pandemia. Y apenas un 2 por ciento vio negativa la implementación de la cuarentena para hacer frente a la pandemia que tiene en vilo al mundo entero‘, sostuvo Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires. Y agregó: ‘La gente ve lo que pasa en Europa, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Chile y Perú. Lee que EEUU tiene más de 38 mil muertos; Italia más de 23 mil; España más de 20 mil; e incluso Brasil sobrepasó los 2 mil fallecidos y entonces entiende la bomba biológica que evitamos con la implementación de la cuarentena‘.

El relevamiento se basó en más de 3 mil entrevistas realizadas en diferentes puntos del país, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán, por medio de plataformas de comunicación vía internet como Skype, Zoom, WhatsApp, entre otras.

Por otro lado, Miglino explicó que ‘hay tres países de los que se empieza a hablar en el mundo entero: uno está en Europa, otro en Oceanía y el último en América del Sur, es decir, hablamos de Grecia, Nueva Zelanda y Argentina, ya que los tres están siendo profundamente exitosos contra la pandemia‘.

‘Grecia tiene 2.236 afectados y 116 muertos, Nueva Zelanda menos de mil afectados y una decena de muertos y Argentina 2.758 enfermos y 129 muertos (al momento de realizar el estudio). Los tres países implementaron las mismas medidas: cuarentena social y obligatoria‘, añadió.

Bajo esta línea, el director de Defendamos Buenos Aires aseveró que los tres países ‘cerraron fronteras, aislaron y atendieron en forma urgente a los enfermos y realizaron miles de pruebas‘.

‘Medios de todo el mundo están consultándonos sobre cómo se vive la pandemia en Argentina y nuevamente los resultados son similares a los de Grecia y Nueva Zelanda. Con poquísima gente en las calles, saliendo sólo para comprar lo indispensable como alimentos; es decir se anunció una cuarentena que se cumple a rajatabla‘, afirmó.

Y concluyó: ‘Aristóteles decía que ’la realidad es la única verdad’ y eso es lo que la gente ve. No hay muertos por las calles, no hay enfermos sin atención médica, no hay hospitales colapsados. La gente en todo el país aplaude puntual a las 21 desde sus casas, desde el balcón del departamento o desde donde está pasando este ingrato momento. Aplaude a los médicos, pero también aplaude a la gente que está logrando la proeza de sortear, día a día, la peor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial‘.