Caso $LIBRA: Davis transfirió US$500.000 después de reunirse con Milei, ¿A quién?

La información fue revelada este miércoles por uno de los expertos informáticos que expuso ante el Congreso en dos oportunidades, Fernando Molina.

Molina, a través de su cuenta de X, intentó reconstruir el movimiento del dinero que hizo Davis -hoy investigado por la Justicia de los Estados Unidos- a través de su billetera digital personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fergmolina/status/1942961972141826276?t=r4DodTWtNj41Y4cqcmIdQw&s=19&partner=&hide_thread=false ¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA ?



No es la única transacción interesante pic.twitter.com/T4SF7ZcknI — Fernando Molina (@fergmolina) July 9, 2025

"¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA? No es la única transacción interesante", posteó el especialista en temas cripto adjuntando capturas de los movimientos financieros del joven empresario tech.

Molina concluyó que, en la mencionada operación, Davis "le envió dinero a http://Gate.io, un exchange el cual él no usa" y que para cerciorarse que todo funcionaba bien, primero transfirió 100 dólares a modo de prueba.

El joven financista repitió el modus operandi el 30 de enero pasado cuando transfirió USD 507.500 a otra billetera a través de la plataforma Bitget, horas después de haber ingresado a la Casa Rosada para ver a Milei, con el que incluso se fotografió.

Había llegado a esa cita junto a Mauricio Novelli, quien se lo presentó al libertario en el Tech Forum de octubre de 2024. El citado envío del dinero se produjo 42 minutos después de que el Presidente difundiera, a través de su cuenta de X, una selfie de ambos en el despacho presidencial, en un posteo en el que explicó que su visitante lo había asesorado "sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Si bien Molina consignó que "ninguna de las transacciones son concluyentes en sí", recomendó a la justicia argentina indagar sobre las operaciones de las otras plataformas con las que operaba Davis.

De hecho, en otra de las operaciones citadas ocurrió el 3 de febrero cuando el creador de $LIBRA "envió 1.991 M de dólares a una wallet, que luego hizo 3 transacciones a Bitget de 500 mil y 2 txs de 1 M. En las 3 tx probó enviar primero 5 dólares. Recordemos que el 04/02 se conoce que (Mauricio) Novelli abrió su caja de seguridad en el banco Galicia", en referencia a la denuncia de la diputada Julia Strada (UP) en la que mostró imágenes que mostrarían a la familia Novelli, ex empleador de Milei, ingresando a una caja de seguridad bancaria.

Hace unas semanas Davis había declarado ante la Justicia de Nueva York que no hubo una estafa detrás del criptoactivo y que su principal objetivo era fondear a Pymes.

El empresario estadounidense estuvo en la Argentina en siete oportunidades desde septiembre de 2024, pero desmintió que el diseño de la criptomoneda haya iniciado en noviembre del año pasado, cuando participó de la Tech Forum junto a Javier Milei, el propio Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy.

Además, afirmó que “entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina” y que no adquirió ninguna de estas criptomonedas, ni para él ni para otras personas, asegurando que no tenía conocimiento de que existía una trama especulativa detrás de su lanzamiento. “Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación”, declaró.

“La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente”, añadió Davis.