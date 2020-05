Casos en barrios populares equivalen al 14,23% del total

Según detallaron a este medio voceros gubernamentales, en la villa Azul -dividida entre los partidos de Quilmes y Avellaneda-, se registraban 145 casos después que se confirmaran ayer "53 nuevos de los 100 hisopados realizado el lunes" luego del espectacular operativo montado allí por las autoridades bonaerenses.

De acuerdo al relevamiento de ayer de Salud provincial, la cantidad de casos de covid en todos los barrios populares ascendía a 635, lo que representaba un 14,23% del total (4453). De esta manera, la incidencia de contagios en asentamientos sobre el total se duplicó en una semana.

Ayer, en la presentación del plan "Argentina Hace" para la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios del Gran Buenos Aires, el presidente Fernández se hizo eco de los operativos en el sur del Conurbano. "Lo que dejó la pandemia es la muestra de la desigualdad que vivimos. Y aquí nadie puede hacerse el distraído", señaló el jefe de estado durante el acto que encabezó en la Casa de Gobierno provincial junto al gobernador Axel Kicillof.

El mandatario dijo que el contagio del nuevo coronavirus es mayor en las zonas con más hacinamiento y reiteró que "lo único que dejó en evidencia la pandemia son millones de personas a las que el Estado no tenía ni siquiera registrados. Y eso como sociedad debe avergonzarnos".

Con todo, el confinamiento de la villa Azul con barricadas custodiadas por policías y el ingreso de militares para tareas de logística, despertó la polémica. Los habitantes no pueden dejar el barrio por 15 días y son asistidos con bolsones de comidas, garrafas y otros elementos.

Ayer el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, también referente de Barrios de Pie, consideró "un error" la modalidad aplicada en villa Azul y dijo que "es necesario otros esquemas y dispositivos del Estado" en esas zonas.

"Me parece que es un error la forma en que se encara. Es como que se construyen guetos de pobres, y se confina a la gente pensando que con la Policía y un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un esquema comunitario", sostuvo.

ADEMÁS:

Ricardo Lorenzetti pidió salir de la cuarentena global

Detectan 145 casos positivos en Villa Azul

Desde Barrios de Pie-Libres del Sur, facción disidente por el apoyo del anterior dirigente al kirchnerismo, ayer elevaron una carta pública al presidente Fernández en la que consideraron que "somos parte de una sociedad que desde el primer día de la cuarentena ha valorado muy mayoritariamente su prioridad de cuidar la vida por sobre todo. Desde ese lugar le escribimos. Para pedirle que su gobierno, al mismo tiempo, actúe mas decididamente en la protección de los que menos tienen, agobiados por una situación económica tremenda".

La organización enviará un delegado al consejo que desde ayer comenzó a reunirse en La Plata para coordinar los operativos en las villas, a cargo de Desarrollo Social provincial.

El referente de este grupo en la villa Azul, Carlos Bueno, confirmó a DIARIO POPULAR que el últiImo sábado se enteraron de los casos de covid. "En Avellaneda se encuentra la zona urbanizada pero en Quilmes es donde está el mayor asentamiento y donde se hicieron campeonatos de fútbol de noche los viernes y desde donde se dispararon los contagios".

Bueno arriesgó que en la villa Itatí, de Quilmes, "hay 19 casos (más) porque algunos venían jugar al fútbol", al tiempo que señaló que "la ayuda esta llegando, hay veces se complica porque es desordenado y algunos se aprovechan. Igual vamos a ver ver si van a ir entregando (mercadería) todos los días".

La polémica también surgió porque en los asentamientnos de Capital Federal desde hace casi un mes habían intensificado los testeos no solo a casos sospechosos sino a todo contacto estrecho -toda persona (incluyendo personal de salud) que haya estado en contacto las 48 horas previas de inicio de los síntomas con un caso probable o confirmado, durante al menos 15 minutos, sin haber cumplido distancia social y/o sin equipos de protección personal (fiebre de 37.5 cualquier síntoma) y en Provincia habrían actuado con otro criterio epidemiológico durante los primeros operativos Detectar.

Por otra parte, ayer volvió el debate sobre los niveles de pobreza post pandemia. Agustìn Salvia, del Observatorio Social de la UCA, confirmó que no van a medir la pòbreza en este primer semestre. Argumentó que las restricciones de la cuarentena dificultaban la tarea muestral: no obstante, se escucharon críticas por la no difusión de una herramienta de testeo que hizo ruido en el anterior gobierno kirchnerista e incluso durante el macrismo que terminó con guarismos cercanos al 40%. Ahora, con la crisis agudizada por el parate económico, se especula que el fenómeno alcanzaría al menos a la mitad de la población.

Otra estadística que peligra para este año es una oficial: el Censo 2020 previsto para octubre próximo. En el INDEC hay dudas sobre su realización. "En el contexto de la pandemia y las medidas de aislamiento, estamos revisando los procesos de preparación, analizando el impacto y cómo esto puede afectar los tiempos. Cuando lo tengamos definido lo informaremos", indicaron desde el organismo.