Chubut: Arcioni se impuso en las elecciones y tendrá un segundo mandato

A las 18 horas, Chubut dio por finalizado los comicios provinciales en una jornada que transcurrió con total normalidad. A pesar de que el actual mandatario provincial tomó distancia de Sergio Massa, tanto el líder del Frente Renovador, como Graciela Camaño y Diego Bossio viajaron a la provincia patagónica para "la gran victoria del gobernador".

Además de Arcioni, otros seis candidatos a gobernador y ocho listas para diputados provinciales fueron las opciones que tuvieron los 439.163 electores del Chubut para elegir en las elecciones generales de este distrito, donde además se votó por intendente y concejales en la mitad de las localidades y representantes al Consejo de la Magistratura en 3 circunscripciones judiciales.

Con orgullo cumplo con mi derecho y deber ciudadano. Que sea una jornada democrática en paz para todos los #Chubutenses, decidiendo el #Futuro de nuestra querida provincia.

El candidato más votado en las primarias que se realizaron el 7 de abril fue Arcioni, acompañado en la fórmula por el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, en una alianza de partidos provinciales denominada "Chubut al Frente" que obtuvo 98.671 votos, el 32%.

Sin embargo el espacio político más votado fue el "Frente Patriótico Chubutense", que sumó entre sus tres precandidatos más de 101.000 sufragios y convirtió al intendente de Comodoro Rivadavia, Linares, en el representante de esa alianza que tiene como eje al justicialismo y la adhesión de "Nuevo Encuentro" y "Unidos y Organizados".

Hoy voté en la escuela 105 del barrio Roca, con mucha alegría y esperanza. Voté con los sueños y la responsabilidad que me toca.



Los invito a todos a ejercer nuestro compromiso con la democracia y votar por nuestra querida provincia.

"Mi referente es Cristina (Kirchner) y donde ella esté, yo voy a estar, por lo mucho que su gobierno y el de Néstor significó para nuestra región", expresó Linares esta mañana una vez emitido su voto, a lo que agregó: "Yo milito en política desde muy joven y no hago enemigos. Puedo discutir, y plantear mis dudas o críticas como parte de esta actividad, pero no me enojo con nadie" sostuvo, y aclaró que "ni siquiera" se enfrentaba "con el gobierno nacional".

Para "fidelizar" el voto peronista, Linares incluyó de inmediato en la conducción de campaña a sus ex adversarios internos, César Gustavo Mac Karthy y Omar Burgoa, con quienes realizó la campaña electoral que concluyó esta semana.

En tercer lugar se ubicó en las primarias el candidato de "Chubut cambia" -la versión local de Cambiemos- que postuló al diputado nacional de extracción radical Menna como candidato a la gobernación, obteniendo en las PASO el 14% de los votos.

Menna centró su campaña en plantearse como la única opción real frente a los dos sectores más votados, que "son expresiones del peronismo que gobierna desde 2003".

"El apoyo es el de la propia militancia de los partidos, el Gobierno nacional lo que tiene es una actitud responsable, democrática, de relacionarse con todas las provincias de igual manera", comentó.

El resto de las opciones que estarán en el cuarto oscuro el próximo domingo serán como candidatos a gobernador: Maximiliano Masquijo (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Oscar Petersen (Polo Social), Carlos Whom (Partido Independiente) y Gloria Sáez (Partido del Obrero).