Citan a indagatoria al gendarme acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Grillo

La medida fue dispuesta por la jueza María Servini, que también decidió realizar la reconstrucción de lo ocurrido el 12 de marzo pasado, el día del disparo frente a la plaza del Congreso. El peritaje estará a cargo de la Policía de la Ciudad.

"Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero", sostiene el pedido de indagatoria.

Además, se le prohibió al gendarme la salida del país y se ordenó la reconstrucción del hecho para "establecer en primer lugar de forma precisa la distancia desde la cual se efectuó el disparo que hirió al nombrado, es decir la distancia existente entre el origen del disparo y el punto de impacto, como así también la posición del tirador y la de la víctima".

Es decir, "se deberá establecer la ubicación en la que se hallaba Pablo Grillo al momento de recibir el impacto que lo hirió de gravedad, como así también el sector en el cual se ubicaba el imputado Héctor Guerrero".

La imágenes registradas por los medios de comunicación mostraron que el disparo del arma antidisturbios fue casi en línea recta y que la granada disparada desde donde avanzaba la Gendarmería impactó en la cabeza del fotógrafo, que estaba agachado haciendo una toma.

Embed Citaron a indagatoria al gendarme que le disparó a Pablo Grillo



Qué dijo el padre de Pablo Grillo

Fabián, padre de Pablo Grillo, habló sobre la decisión de la Justicia de citar a indagatoria al gendarme que efectuó el disparo y criticó que "nadie del gobierno nacional se comunicó con nosotros". "Creo que es un paso más, esperemos que la jueza esté a la altura. Los videos, los audios, las fotos son muy claras", expresó en diálogo con C5N.

Además, se refirió al silencio del Ejecutivo sobre el tema. "Hasta ahora, nadie del gobierno se comunicó con nosotros, absolutamente nadie, de ningún ámbito", subrayó.

En cuanto a la salud de su hijo, explicó que "este lunes estuvo haciendo trabajos en terapia ocupacional, de kinesiología, está más animado, esperando que le realicen la operación para colocarle la prótesis".

Respecto a la posibilidad de que declare en la causa, señaló que "los médicos aconsejaron que no, que no se preste a esa presión". "Él ahora justamente tiene que estar concentrándose en su rehabilitación y no sobreestimularlo en ningún ámbito", planteó.