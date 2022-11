El texto de autoría del legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán limita los motivos por los que se puede acarrear un vehículo, reservando los supuestos de acarreo de vehículos sólo para aquellos casos en los resulta una medida imprescindible para el control y regulación del tránsito y la circulación, alineando el interés de los operadores con la seguridad vial y lograr, de esa manera, que el acarreo no se convierta en regla.

https://twitter.com/Robergmoritan/status/1588242242472386561 Logramos la aprobación de nuestro proyecto de ley que limita la cantidad de acarreos en la ciudad. A partir de ahora que te lleven el auto va ser la excepción y no la regla. Gracias a esto vamos a vivir un poco mejor. — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) November 3, 2022

La norma establece que se eliminaron los acarreos cuando un vehículo está estacionado en doble fila (mientras sea de forma transitoria), estén ubicados en un mismo lugar durante más de 48 horas de forma ininterrumpida, estén en entradas de locales de espectáculos públicos o salas velatorias, se haya vencido el tiempo abonado de estacionamiento medido o no se haya abonado ese tarifado, entre otros puntos. No obstante, esto no impedirá que el infractor deba abonar la multa correspondiente.

Cabe destacar que a fines de septiembre pasado el gobierno porteño tomó el control provisorio del servicio de grúas, después de décadas de funcionamiento irregular y de intentos frustrados de normalizar los contratos.

La Ciudad tenía previsto reemplazar a las actuales concesionarias que hoy se reparten el patrullaje en las calles del microcentro, el Casco Histórico y otros sectores en diferentes barrios. Los plazos estipulados marcaban que antes de fin de año se debía preadjudicar la explotación del servicio a nuevos operadores para que entre mayo y junio de 2023 pudiesen comenzar a trabajar.

Sin embargo, en un giro inesperado, mediante un decreto el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, puso fin a la concesión de Dakota y BRD, con contratos vencidos y prórrogas constantes desde 2001. Cada una de las firmas pagaba un canon mensual de $55.000, acarreaba un promedio de 345 autos por día y el costo del acarreo para el infractor era de $6525 (más la multa).