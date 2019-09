-¿Qué balance realizan sobre las elecciones PASO?

-La evaluación que hacemos es que hicimos una gran elección, que hoy viendo los números nos permite estar en situación de ballotage. La campaña que hicimos fue de mucha proximidad, de llegar a cada uno de los vecinos para poder hablar y poder discutir. Eso nos trajo a este punto de poder disputar palmo a palmo con Larreta, ya que cuando uno recorre se encuentra que los vecinos tienen absoluta claridad que la crisis que estamos viviendo, que está llevando a la ruina a los porteños y a las porteñas, tiene absolutamente que ver con decisiones de un conjunto de un espacio político liderado por Macri, Larreta, Vidal y Peña. Los vecinos saben que Larreta ha estado sentado en la mesa chica de las decisiones que nos trajeron hasta acá.

-¿Cómo se perfila la campaña y cuáles son las exigencias de los vecinos?

-Nosotros lo que estamos haciendo es profundizar lo que se hizo en la primera etapa, que tiene como objetivo el poder llegar a dialogar cara a cara con cada uno de los porteños. Nosotros estamos cada uno de los candidatos recorriendo mucho la ciudad. Ingresamos a los negocios, conversamos con la gente, nos cuenta como está la situación. Hay muchos comercios que están cerrando sus puertas a fin de mes. Las situaciones que nos cuentan son terribles porque la gente ya no puede sostener más las puertas de los negocios abiertas, han tenido que despedir personal. Es también la realidad que uno se encuentra en la calle cuando la gente te cuenta que no tiene trabajo y que la plata no alcanza para pagar las tarifas y llegar a fin de mes.

-¿De cara a octubre, apuntan al triunfo en la primera vuelta o alcanzar un ballotage?

N-osotros apostamos a ingresar al ballotage porque consideramos que hoy es esa la realidad. Estamos en una situación de poder revertir los votos que aún tenemos de diferencia con Larreta y llegar a una situación de paridad donde nos coloque en una discusión. Con eso después, Matías (Lammens) y Larreta irán a un debate frente a los porteños que creemos que la gente se va a inclinar a favor de Matías.

La situación que están viviendo los porteños es terrible y lo que hoy tienen claramente identificado es que la causa de todos estos problemas está en el gobierno de Macri y Larreta. En la ciudad de Buenos Aires las políticas siempre fueron sin escuchar, de espalda a la gente y sin acompañar las necesidades que se originaron con esta crisis

-¿Cuáles son las propuestas para la legislatura?

Yo estoy preparándome para ser diputada de un bloque oficialista que lleve adelante las trasformaciones que estamos trabajando con todo el equipo del Frente de Todos de la ciudad, con Matias y Gisela a la cabeza. Estamos pensando en llevar a la legislatura la creación de la oficina de anticorrupción que queremos que esté en manos de la oposición, para que nos controle, para que cumpla la función que tienen que cumplir la oficina de anticorrupción.

Asimismo, pensábamos en la creación de la agencia de Ciencia y Técnica y toda la legislación que se refiera a un modelo de desarrollo que hoy a la ciudad le falta y de poder articular todo el conocimiento académico, el saber de los investigadores que viven y trabajan en investigación en la ciudad de buenos aires para poder transformar a la ciudad en la “Ciudad del conocimiento”.

-¿Qué políticas se tendrían que implementar de forma urgente en caso de asumir Matías Lammens en octubre?

-Nosotros creemos que hay una discusión presupuestaria que dar muy profunda, todo lo que tiene que ver con políticas sociales y cuando hablamos de políticas sociales incluimos la educación que ha perdido 10 puntos de presupuesto en los años de Larreta y que tiene una infraestructura que está en pésimas condiciones, esto es un tema urgente. Hay que ver como logramos distribuir partidas principalmente en lo social y para poder hacer que recuperar la educación los puntos que perdió y que los colegios estén en condiciones todos los días. Se gasta más en veredas que en infraestructura y mantenimiento escolar

-¿En caso de asumir Alberto Fernández como sería la articulación Ciudad-nación?

Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la nación, queremos que la ciudad con Alberto pueda llegar a tener todo el potencial que tiene. Hay que desarrollar políticas concretas de desarrollo económico, principalmente las industrias de la ciudad, que están muy por debajo de su potencial. Nosotros necesitamos un modelo de desarrollo económico que incluya también a la industria cultural y que la ponga en el lugar que la tenga que poner. Por supuesto poner en debate el desarrollo urbano, el tema de las inundaciones, el cuidado del medioambiente y todo lo relacionado al espacio verde. Será clave la investigación y conocimiento tiene que ser puesta en función del conocimiento y el mejor vivir

Educación y salud son las dos grande asignaturas pendientes del gobierno de Larreta, son políticas publicas donde vamos a hacer transformaciones muy importantes y que sobre todo se articule desde la realidad que hoy existe en miles de porteños que han dejado de pagar su obra social, hay que poner de pie un sistema de salud que tiene grandes profesionales pero que está muy por debajo del nivel que tiene que tener una ciudad como buenos aires

-¿Cómo sería la discusión presupuestaria en un gobierno de Alberto Fernández que apunta a una coparticipación más federal?

-Cuando hablamos de un modelo de desarrollo, de potenciar la industria, el conocimiento, estamos hablando del crecimiento en la ciudad de Buenos Aires en materia presupuestaria, lo cual permite luego poder pensar también en una discusión de la coparticipación mas federal que tiene que ser colectiva, incluir todos los intereses. La ciudad de Buenos Aires está en condiciones de crecer muchísimo más que hoy lo hace y por ende hay para hay un trabajo para hacer en ese sentido.

-¿Qué le dirías a un votante de la ciudad que aún no decidió su voto?

-Le diría que hace doce años existe un mismo gobierno que son Macri y Larreta en la ciudad, que hace tres años y medio un gobierno nacional y que el resultado es una pésima educación, salud, comercios cerrados, falta de trabajo, seguridad, perdida absoluta de consumo, pymes derrumbadas, que nos den una oportunidad que estamos en condiciones de poder poner a la ciudad en el lugar que se merecen.