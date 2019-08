Al ser consultado por esa posibilidad por Luis Novaresio, el senador radical respondió: "Si esto (las nuevas medidas) no funciona, no va a haber otra alternativa… Igual hay reservas, no es que se agotaron".

Por otro lado, Cobos consideró que la Argentina transita “un escenario complicado desde el punto de vista económico y financiero”, y que "en cualquier país normal, una elección no altera la economía ni los nervios de los que tienen responsabilidades".

Por último, dijo: "Creo que va a venir el préstamo del FMI, pero estarán esperando el respaldo por parte de la oposición. Tenemos que pensar que hay que aprender del pasado, dejar de lado esos escenarios malos que tuvimos en la historia argentina. Obviamente, subsisten los fantasmas, pero dependerá de nosotros que lo sepamos sobrellevar pensando en la ciudadanía".