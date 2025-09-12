Coimas en la ANDIS: quién es Fernando Cerimedo

En esas grabaciones, que se filtraron en plena campaña electoral, Spagnuolo hablaba de un supuesto circuito de coimas que involucraba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le había mencionado “hechos de corrupción” y “coimas”, pero negó haber sido quien grabó y filtró los audios. “Esa charla no ocurrió conmigo porque no hablábamos del presidente, hablábamos de Javier”, aclaró, en referencia a la relación de cercanía entre Spagnuolo y Milei.

QUIÉN ES FERNANDO CERIMEDO

Cerimedo es fundador y director del medio digital 'La Derecha Diario', se considera un orgulloso militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.

Creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada 'Numen', que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

Dio su salto a la fama a nivel regional por sus intervenciones en las campañas presidenciales de Jair Bolsonaro, en Brasil, y contra la reforma constitucional en Chile. También está involucrado en la política estadounidense.

En Brasil fue investigado por la justicia porque se cree que presuntamente actuó en coordinación con algunos de los principales asesores de Bolsonaro y con militares brasileños para atacar el sistema electoral y realizar acusaciones falsas de fraude en las elecciones presidenciales de 2022.

cerimedo 1

Trabajó con Patricia Bullrich y asesora a algunos intendentes peronistas del Conurbano bonaerense, pero también fue responsable tecnológico de la estrategia digital del presidente Javier Milei.

Asimismo, cabe destacar que la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue hasta noviembre pasado una de las directoras de Discapacidad, a las órdenes de Spagnuolo. El ex titular de Andis incluso la acusó en privado de querer "serrucharle el piso". La mujer renunció, no se sabe si en disconformidad por las supuestas prácticas corruptas dentro del organismo.

El ex estratega digital de Milei había sido mencionado como la persona que grabó a Spagnuolo, en medio de la tensión entre su esposa y el ex titular de la Andis.

La declaración de Cerimedo es una bomba político-judicial de alcance aún difícil de estimar.