El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja

" Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado", disparó Parisini en su cuenta de X (ex Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1965489877317026075&partner=&hide_thread=false Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no… — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025

La autonomía declarada del Gordo Dan

El militante exigió la salida de ambos "en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

Mientras, que su habitual y polémico lenguaje, agregó: "Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo".

Estas expresiones en las redes sociales se producen un día después de que Menem y Pareja mantuvieran una larga reunión de crisis en la Casa Rosada y en medio de feroces críticas internas al armado electoral bonaerense, que LLA perdió por más de 13 puntos.

image

Javier Milei suspendió su viaje a Madrid tras la derrota electoral bonaerense

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a España previsto para el jueves 11 de septiembre luego de la dura derrota que recibió La Libertad Avanza en las elecciones por la composición de la Legislatura bonaerense.

Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que nunca estuvo completamente confirmada la partida.

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11 de septiembre. También se evaluaba un paso por Portugal, con eventuales reuniones con autoridades de dicha nación, que fue rápidamente descartado.