Córdoba: tras la victoria del PJ, empresario deseó "desnutrición infantil" a los niños bonaerenses

El desarrollador inmobiliario llegó a desear "desnutrición infantil" para los bonaerenses, según publicó en sus redes, enojado por el resultado adverso al Gobierno.

El CEO cordobés, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" (calificándolo como "el peor negocio") para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo por más de 13 puntos. Salim calificó al Conurbano bonaerense como "una cloaca en todo sentido".

image

"Burros" que viven "de la teta del Estado"

En un desagradable posteo en redes sociales, Salim, quien lidera proyectos como Docta y Pocito, afirmó que los votantes del Conurbano "viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista".

“Una presa dando cátedra por audio… y un montón de simios escuchando como si fuera una filósofa. Mamarracho total. Es oficial que 1 de cada 2 bonaerenses vive de la teta del Estado socialista/kirchnerista. Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo”, escribió en X.

El escenario electoral bonaerense mostró un triunfo contundente del peronismo en su versión kirchnerista con Fuerza Patria. Obtuvo el 47,25 por ciento de los votos, superando el 33,72 por ciento de La Libertad Avanza, una diferencia de más de 13 puntos que desvaneció la expectativa de “empate técnico” previamente agitada.