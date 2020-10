Como hizo con los argentinos, Macri hace pasar hambre a su escriba 

"Por lo menos dale un sandwich...No le pagás nada, te está escribiendo el libro", le dijo al ex presidente uno de sus colaboradores con relación a Pablo Avelutto, a quien no solo se le ocurrió la idea lanzar el libro "Primer Tiempo" para mejorar la imagen de Mauricio Macri, sino también se está encargando de la redacción para lo cual concurre casi todos los días a la actual residencia del ex presidente ubicada en la localidad bonaerense de Acassuso.