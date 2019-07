Todo comenzó la semana pasada cuando recibió un llamado en su departamento ubicado en la Avenida Crámer al 2600. Allí una estafadora se hizo pasar por su sobrina, que le indicó que los billetes que tenía guardados eran viejos.

"Van a cambiar la nomenclatura y vos te vas a clavar porque no van a servir más", le explicó la mujer en esa comunicación telefónica, antes de insistir con que una de las hijas de la jubilada, Adriana, le había dicho "que le diera todo a ella".

Más tarde la estafadora le señaló que se iba a acercar a su departamento un hombre llamado Carlos Díaz para buscar el dinero, y que le entregara el monto en un sobre.

"Lo puse en un sobre marrón, le puse dos gomitas y cuando me vio con el bastón, se acercó y se presentó, y yo le creí, yo caí", relató Bety al canal C5N.

Totalmente abatida, la jubilada afirmó: "No duermo de noche ni de día, no tengo consuelo, tanto ahorré para dejarle algo a mis hijas y ya no les puedo dar nada".

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 27, desde donde se dispusieron las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.