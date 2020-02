Con el frente salarial abierto, Kicillof buscará comprensión ante la Asamblea Legislativa

El eje principal de su discurso, que en algún momento se puso en duda, será "tierra arrasada", para así hacer más digerible la situación en los sectores gremiales que no tienen forma de explicar la situación que están viviendo en la negociación salarial general.

Ya habíamos adelantado en esta columna que el acuerdo, o propuesta de recomposición iba a ser corta, apenas alcanzaron a extender el eventual entendimiento a junio/julio. Pero lo que no se pudo adelantar es lo exiguo del "incremento posible", como se empieza a balbucear en el oficialismo bonaerense.

Kicillof se sigue mostrando como gobernador muy cerca de los números graficó un colaborador que se reía ante un título que hablaba del "gobernador de economía".

No obstante, la idea es que el gobernador describa de la mejor forma posible lo que "encontró" en la provincia, luego resaltar "lo que se hizo" en este corto tiempo de gobierno y luego hablar de los "planes a futuro". En ese tránsito es que se espera remarcar la idea de un "gobierno presente".

No hay definiciones por ahora de requerimientos puntuales del gobernador a la legislatura, y se estiran los tiempos posibles de la presentación del presupuesto general que siempre será después de la presentación del presupuesto nacional en el Congreso, según insisten.

Así, entonces, queda el frente salarial a medio camino, con los docentes comenzando las clases entendiendo que el gobierno les hizo la mejor oferta, otros sectores del sector publico están peor; aunque la unidad del Frente Gremial empieza a tensionarse. El compromiso de revisión del gobierno si la inflación supera el aumento y que los incrementos se sumen a los sueldos básicos, dejó en cierta calma a los dirigenes, aunque la meta sigue siendo que "un docente en un solo cargo llegue a la canasta familiar". Es decir, el salario inicial a casi 40 mil pesos, lejos aún de los 29 a marzo o 31 a junio que el gobierno ofrece. Aunque, sí se le ponemos el máximo de antigüedad alcanzan los 39.100 y 42 mil pesos, respectivamente.

Pero además de este precario entendimiento con los docentes están los otros reclamos que empiezan a escucharse, de otros sectores del ámbito público.

Por caso, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría (SMTEE), Adrián Gouin, remarcó que no pueden "perder tanto tiempo" en esperar una respuesta al pedido del gremio para reabrir la paritaria en el distrito.

"Nosotros acompañamos el proceso electoral, entendemos cuál es la realidad, pero el gobierno municipal también tiene que entender la nuestra, todo tiene un límite, porque los trabajadores están muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil", detalló el dirigente local.

Mientras tanto, diputados y senadores de Juntos por el Cambio bonaerense, mantuvieron un encuentro de trabajo en San Nicolás que contó con la presencia de María Eugenia Vidal, y los ex ministros de Economía Hernán Lacunza y Damián Bonari.

La jornada fue organizada por Maximiliano Abad y Roberto Costa, titulares de los bloques legislativos en ambas Cámaras que coincidieron al sostener que "venimos de un verano muy intenso en lo que refiere a la actividad política y nos parecía necesario reencontrarnos para prepararnos para los desafíos que tenemos por delante".

En ese mismo encuentro la ex gobernadora Vidal se encargó de indicar que "es momento de respetar la voluntad popular. Siempre hay que darle tiempo a un gobierno que inicia", y agregó: "no estamos para hacer obstruccionismo, analizaremos caso por caso. Acompañando lo que estemos de acuerdo y marcando nuestras diferencias cuando no. Opinamos o criticamos pero con altura, respeto y propuestas".

Servicio Alimentario

El municipio de Moreno que conduce la intendente Mariel Fernández, han decidido tomar "el toro por las astas" y sobrevolar las disputas no resueltas en el Consejo Escolar del distrito y anunciaron la "municipalización" del Servicio Alimentario Escolar para el año 2020 en el distrito del oeste.

Eso sí, a muy pocos días del comienzo formal del ciclo lectivo cuando el servicio tiene que estar funcionando a pleno.

Cabe recordar que la actual intendente Fernández, en noviembre pasado, había pedido al gobierno de María Eugenia Vidal y a la interventora del Consejo Escolar Karina Politi que mediara para "municipalizar el SAE", solicitud que fue rechazada de plano por la Dirección Provincial de Consejos Escolar.

Con cambio de gestiones y un Consejo Escolar que hasta hoy tiene dos bloques de cinco consejeros por lado, y se encuentra virtualmente paralizado por los desencuentros, es que se tomó la decisión de municipalizar el servicio.

Lo que resulta una incógnita es como finalmente se resolverá lo primero que se debe garantizar, el servicio alimentario de los chicos.

Una de las posibilidades que se ventilan es que podría existir una prórroga para que los proveedores del SAE, a los que se les adeuda unos 97 millones de pesos, que siguen disponibles en la cuenta y que no se pueden utilizar porque el Consejo Escolar no sesiona, provean el servicio en tiempo y forma. "Pero son empresas ligadas a la intervención de Cambiemos", apuntan los conocedores.

Participación

El municipio de Vicente López ya encaró la edición 2020 del Presupuesto Participativo. A partir del próximo 14 de marzo, y hasta el 31 de mayo, se podrán presentar las propuestas que luego serán analizadas y votadas más adelante este año.

El subsecretario de Participación Ciudadana municipal Luis Parodi explicó la importancia de esta esta "herramienta de construcción de ciudadanía" que en el distrito la vienen utilizando desde el 2012 tras la asunción de Jorge Macri como intendente, según detalló.

"Lo importante es que los vecinos debatan en qué es lo mejor para su barrio. En los últimos años se ha dado un fenómeno que es el crecimiento de participación de las entidades intermedias, como clubes de barrio, sociedades de fomento, o asociaciones e instituciones de distintos tipos" resaltó el funcionario.

En ese sentido, Parodi remarcó que "Vicente López tiene un tejido social muy fuerte con más de 400 entidades registradas en una superficie que no es tan grande, y el Presupuesto Participativo también es una herramienta para ellas".

Y agregó que "lo mismo para las escuelas provinciales mediante un convenio con la Dirección General de Escuelas que proviene desde el gobierno de Daniel Scioli", el hoy diputado embajador que está en el centro de las miradas políticas.

Finalmente, Parodi puntualizó que el programa cuenta con "una participación creciente de vecinos", y detalló que "el año pasado tuvimos más de 76 mil votantes cuando empezamos con 1.200 el primer año".

El tercero

La disputa por la conducción del PJ nacional parecía encaminarse a un mano a mano entre José Luis Gioja y Jorge Capitanich cuando un puñado de intendentes de la provincia de Buenos Aires irrumpió en la pelea con la sorpresiva postulación de Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas.

La propuesta empezó a tomar forma en esto últimos días y cuenta con el apoyo de un sector de los jefes territoriales del PJ bonaerense que están próximo al candidato tales como Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Alberto Descalzo (Ituzaingo).

Pero esos jefes comunales no serían más que las caras de superficies, inocultables a estas alturas, de la jugada que tendría una historia formal y visible que niega la verdadera intención política de la movida según decodifican en los pasillos de la gobernación.

Lo más fidedigno que se admite es que hay una necesidad de mostrar fortaleza en la conducción del PJ bonaerense, que este año está en manos de Menéndez. Como se sabe, para el período 2017-2021 se estableció un sistema de presidencia rotativa entre Menéndez y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

"Poner de presidente del PJ nacional a un intendente bonaerense generaría tensiones con los gobernadores, no tiene ningún sentido", dicen que evaluó un dirigente de peso en la tercera sección electoral, pues parece que "siempre" la conducción debe recaer en un gobernador o un presidente.

Un funcionario bonaerense admitió coincidir con la idea de ese dirigente sureño pero aclaró que con el primer gobernador que se "generarían tensiones" sería el propio Axel Kicillof. El principal destinatario del "amague" según la misma fuente.