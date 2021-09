Con encuestas brumosas, avanzan a ciegas hacia una elección clave

Las dudas que genera la experiencia inédita de los comicios en pandemia despiertan preocupación extra sobre todo en la oposición.

Cierto es que la del próximo domingo es una elección inédita, por el contexto de pandemia en que se desarrollará. Que podría ser peor, qué duda cabe, pero no hay duda que algún impacto tendrá en el nivel de participación. Porque si bien el voto sigue siendo obligatorio en la Argentina, ya todo el mundo tiene más o menos la certeza de que no hay castigo efectivo por no ir a votar. Esa convicción crecerá a partir de la resolución de la jueza María Servini que establece que no deben ir a votar ni los enfermos de Covid, ni sus contactos estrechos. Muchos se verán así liberados de esta obligación, convencidos de que siempre podrán invocar que el 12 de septiembre de 2021 debieron quedarse en casa por haber sido contacto estrecho de un caso sospechoso. ¿Quién podrá ponerlo en duda?