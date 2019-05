Con Massa adentro, Alternativa Federal irá a las PASO

Embed Los referentes de #AlternativaFederal nos reunimos hoy en Córdoba y acordamos cuatro puntos. pic.twitter.com/bXAIu3cECn — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) 28 de mayo de 2019

Con esta idea, reafirman la pertenencia de Massa y despejan cualquier duda ante posibles cierres de acuerdo de algunos dirigentes del espacio con Cambiemos o con el kirchnerismo.

Los dirigentes que adelantaron que irán a la PASO, por ahora Massa, Pichetto y Urtubey, designaron apoderados para la conformación del frente electoral. Además, acordaron que los candidatos a legisladores nacionales lo decidirá cada Provincia y serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO. En este punto, el gobernador de Salta admitió que podría haber "alguna excepción" si existe algún problema puntual en un distrito.

Embed 1- Inscribir a #AlternativaFederal para las próximas elecciones presidenciales con candidato propio, el que surgirá de las PASO. pic.twitter.com/l1pTQMm1Gf — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) 28 de mayo de 2019

Embed 2- #AlternativaFederal convoca a otras fuerzas políticas que quieran superar la grieta a sumarse a la conformación democrática de un frente. pic.twitter.com/wpu24cnngS — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) 28 de mayo de 2019

Embed 3- Se designaron apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral. pic.twitter.com/s9lxQpaxwE — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) 28 de mayo de 2019

Embed 4- Los candidatos a legisladores nacionales surgirán de la decisión de cada provincia y serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO. pic.twitter.com/oKZXA3IKm5 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) 28 de mayo de 2019

"En las boletas de octubre vamos a encontrar en el cuarto oscuro una de nuestro partido, que expresa a muchos argentinos que no quieren a este gobierno y tampoco quieren la vuelta del gobierno anterior. Yo voy a competir en agosto contra otros candidatos y quien gane va a representar a nuestro espacio", dijo Urtubey luego de la reunión.

Soy de otra fuerza política; tengo una excelente relación con Alberto Fernández como la tengo con Emilio Monzó y con otros dirigentes porque creo en el diálogo pero llevamos seis elecciones compitiendo contra el kirchnerismo", aseguró Massa y apuntó que mientras "más amplia sea la PASO mejor, no eligiendo candidatos con el dedo sino con el voto democrático".

Previo a ratificar que irán a internas, había rumores que indicaban que el espacio buscaría implementar un esquema de colectora en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Esta postura es un tanto difícil ya que, más allá de las diferencias ideológicas, el presidente Mauricio Macri prohibió las listas colectoras a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Es muy probable que si la justicia no aprueba las listas colectoras, el espacio peronista insista con Marcelo Tinelli. Tampoco descartan al ex diputado Francisco De Narváez o al ex intendente de la localidad de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.

Esta misma semana el Frente Renovador (FR), liderado por Massa, realizará un congreso donde se podría barajar la posibilidad de un acuerdo con la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner.

Alternativa Federal se encuentra en el medio de la tormenta por la ruptura casi total con el economista Roberto Lavagna y la falta de apoyo de gobernadora del Partido Justicialista e intendentes bonaerenses.

A la misma hora del encuentro, Lavagna encabezó una charla en el Club Americano de Buenos Aires, donde se alejó del peronismo no K y ratificó sus aspiraciones presidenciales.