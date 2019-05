El gobierno es conciente de que el contexto no es el mejor: con una dura crisis económica que conllevó a que, recientemente, se difundiera un nuevo pico en el índice de inflación y se anunciaran medidas para paliar la suba de precios, una importante cantidad de votantes pasaron de ser fieles en las urnas a tener dudas a la hora de llevar a cabo los sufragios.

Por este motivo, Macri destacó que la elección contra el kirchnerismo “va a ser pareja”, ya que “tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos”.

De esta manera, para fortalecer a su partido de cara a octubre, y en torno a una posible fórmula con Martín Lousteau, el jefe de Estado no lo descartó: “Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice”.

Cabe destacar que dichas declaraciones se dieron a conocer, luego de que Macri fuera entrevistado por Viviana Canosa en el debut de la periodista con su nuevo programa “Nada Personal” de Canal 9.

Además, el Presidente dejó en claro que los rumores que señalan que Vidal y Larreta no se llevan bien con Marcos Peña son un “mito”. “El nivel de entendimiento no se vio nunca en la política”, agregó.

Por otro lado, Macri recalcó, una vez más, que el retorno a las políticas implementadas por el gobierno anterior sería un error.

La segunda parte de la entrevista que Viviana Canosa realizo al presidente Mauricio Macri

“Heredamos una bomba”

“No podemos volver atrás. La vuelta atrás genera mucha incertidumbre. No volvamos a las mismas mentiras”, expresó el jefe de Estado, quien adhirió: “Heredamos una bomba. Nos vaciaron las reservas. Peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar”.

Pero, más allá de la crisis económica que golpeó con dureza el bolsillo argentino, reafirmó que el gobierno va “en el camino correcto”.

“Tuvimos un pico de inflación que nadie previó. Estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio. Nunca el FMI dio este nivel de crédito. Estamos en el rumbo correcto. Por este camino hay futuro. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo. Trabajo para los argentinos”, aseveró el Presidente.

Por último, sostuvo que debió “haber sido más prudente con los pronósticos” sobre cómo iban a impactar ciertas decisiones en el país, en tanto que explayó:”Estoy al tanto de lo que le pasa a la gente. Tenemos que cambiar el alma al país. Ochenta años no se resuelven en tres. Mi mayor adversario es el escepticismo”.

“No estoy por poder ni por dinero, estoy para ayudar. Fue el peor año de mi vida. Me encantaría ser mago pero no puedo”, finalizó.