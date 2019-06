Confirmarían la condena a Boudou por la causa Ciccone

Es que a última hora del viernes, el presidente de la sala IV Gustavo Hornos firmó lo que se conoce como "autos a resolver" que es el protocolo que se sigue para notificar a las partes sobre la inminente resolución del caso.

La Sala IV, integrada por Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo es de las más estrictas con los plazos y ahora, según fuentes judiciales, en poco más de veinte días estará firmando el fallo con una licencia mediante que el último de los jueces tiene de una semana.

Así antes de la feria judicial de invierno programada para los primeros días de julio se firmará el fallo en el que se confirmaría la condena sobre Boudou, quedándole sólo luego la chance al ex vicepresidente hoy detenido de apelar a la Corte Suprema de Justicia.

En los últimos días, la Sala IV de Casación llevó adelante una audiencia en la que escuchó la argumentación de las partes en contra del veredicto dictado a fines del año pasado por el Tribunal Oral Federal 4. En ese veredicto de agosto del 2018, el Tribunal además impuso la condena de cinco años y medio a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, el empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa y condenado a 4 años y medio, Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, condenado a dos años en suspenso, Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados como "partícipes necesarios" a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Al finalizar el juicio, los jueces dispusieron la detención de Boudou y Núñez Carmona pero con el cambio de composición del Tribunal recuperaron su libertad en diciembre pasado, hasta que esta sala IV (aunque para ese momento Carbajo no había jurado) que ahora debe resolver determinó que vuelvan a prisión.