Los testimonios de César Ariel Quiroga y José Almada en el proceso en el que se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos dieron cuenta de que Iván Ruiz y José Díaz, quienes participaron del copamiento del cuartel, fueron capturados con vida por parte de fuerzas militares.

En el proceso que tiene como acusado al general Alfredo Arrillaga, Quiroga desmintió la versión oficial acerca de lo sucedido en enero de 1989 durante la represión desatada para recuperar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, tras la toma por parte de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP).

"Siento que me descargué una mochila que hace 30 años llevo encima", dijo el testigo. Según publicó el diario Página 12, Quiroga agradeció al tribunal la "oportunidad" de hablar y también relató que en 1990, cuando tenía 23 años, firmó una declaración testimonial ante el entonces fiscal Alberto Nisman que "no era" fiel a lo que él había declarado y que un "auditor del Ejército", presente en el juzgado de Gerardo Larrambebere, lo llevó aparte y le pidió que consintiera la "versión oficial para no dañar a la institución".

"Esto que conté es lo que yo viví, porque el resto de las cosas que dice la declaración yo nunca las viví. Ahí dice que yo me encontré con un tal Mayor Varando. No lo conocí. No transporté a ningún subversivo" en una ambulancia, dijo.

A su vez, Almada dijo: "Yo juré respetar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y me parecía que todo esto no guardaba relación con nuestra tarea. (A Díaz y Ruiz) Los trasladaron a otro lugar y los trajeron luego muy golpeados, los subieron a un Ford Falcon y los sacaron con rumbo desconocido".