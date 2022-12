Coparticipación: Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández

En la denuncia, Carrió incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).

El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.

A su vez, firmaron los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.

“Resulta absurdo y contradictorio que las maximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdiccion se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.

Alberto Fernández.jfif Elisa Carrió denunció a Alberto Fernández por la coparticipación.

Repudio de Juntos por el Cambio

Los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron un comunicado conjunto en el cual repudian la desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Gobierno nacional anticipara que presentará un recurso ante el máximo tribunal por tratarse de una resolución de imposible cumplimiento la de incrementar el porcentaje de fondos coparticipables destinado a la ciudad de Buenos Aires.

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comienza el texto dado a conocer esta mañana por Juntos por el Cambio.

"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa", plantearon los integrantes de la principal coalición opositora en el comunicado.

Asimismo, señalaron que la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos.