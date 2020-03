La inquietud de la legisladora ya había sido planteada en el marco de las teleconferencias y comunicaciones por WhatsApp con el resto de los jefes de bloque y con las autoridades de la Cámara.

“No simulen que el Congreso funciona, sesionemos ya en función de las necesidades populares, tomando los recaudos de higiene y protección necesarios", expresó la legisladora, según un comunicado difundido por el Partido Obrero.

En ese sentido, añadió: "Queremos un debate público porque ni los intereses sociales antagónicos ni las ideologías políticas se archivaron por la pandemia, como lo demuestra la posición de -el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, de 'sacar a las organizaciones sociales del medio' y meter el Ejército en las villas”.

“Es urgente establecer la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas y el otorgamiento de 30.000 pesos ya para los siete millones de personas informales, cuentapropistas, monotributistas, desocupados y empleadas de casa de familia (registradas y no registradas), en el mes de marzo y prorrogables", recomendó.

También pidió "centralización del sistema de salud en uno solo que coloque la capacidad de atención de los privados, el hospital público y las obras sociales al servicio del conjunto de la población sin distinción de cobertura".

“Es fundamental la duplicación salarial y efectivización (pase a planta) de todo el personal de salud, incluyendo a los que se incorporan ahora, y la triplicación del presupuesto del Malbrán", consideró Del Plá, en declaraciones periodísticas.

Con respecto a los alquileres, la diputada remarcó: “Planteamos no sólo el congelamiento, sino también la suspensión del pago de los mismos y de pensiones para vivienda familiar por seis meses prorrogables".

"Reclamamos que el Estado compense los meses caídos cuando se trata de propietarios individuales de no más de dos unidades de cien metros cuadrados como máximo, y no de empresas inmobiliarias. En el caso de los créditos hipotecarios, el no pago de las cuotas con cargo a los bancos, por el mismo plazo, sin sumarlas a la deuda pendiente”, completó.