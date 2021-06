En un reportaje que publica este domingo Infobae, Cafiero evaluó: “Ese fue el compromiso que tuvo con la pandemia, haber sacado comunicado tras comunicado”.

Además cuestionó al Gobierno porteño y entendió que el jefe distrital, Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, toma ciertas “medidas de cuidado” y por el otro “está pensando en la próxima elección, en sacar un rédito político”.

"Entonces ahí se disocia todo. Esa es la realidad. Y eso fue lo que pasó. La Ciudad eligió desacoplarse de las medidas sanitarias de cuidado que había dictado el Gobierno nacional. Eso es un error”, evaluó.

Rechazó la hipótesis de que las diferencias entre Nación y CABA tengan que ver con un enfoque diferente sobre la estrategia sanitaria a desplegar y argumentó: JxC “en ningún momento aportó propuestas para que se mejore (...) La Ciudad negó que esté estresado y colapsado su sistema de salud. Hace 40 días viene diciendo que ya están por bajar los casos”.

"Es una diferenciación política de Larreta para disputar el liderazgo de Juntos por el Cambio. Y por otro lado lo disputa con alguien que está mucho más liberada, que es Patricia Bullrich. Y el jefe de todos ellos es Mauricio Macri. Más claro el mapa no lo puedo hacer”, interpretó Cafiero sobre lo que, a su entender, está en juego políticamente para el jefe de Gobierno porteño.

"La oposición a veces, no siempre y no toda, hace política con la pandemia. Como hace política con la vacuna”, reafirmó y adjudicó esa hipótesis a “una parte de Juntos por el Cambio, no todos”.

"El Presidente (Alberto Fernández) trabaja todos los días para tratar de mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus y evitar que más argentinos mueran de coronavirus. Y la oposición trabaja todos los días para ver cómo saca un rédito político y gana las próximas elecciones. La oposición está pensando en las próximas elecciones mientras nosotros estamos pensando en cómo salvamos la vida de los argentinos. Y los medios piensan en cómo sacar un poco más de rating”, insistió.

Para el jefe de Gabinete, “la campaña electoral va a tener como eje la rendición de cuentas” y “qué hizo cada uno en la pandemia”.

En cambio, juzgó que la estrategia electoral de JxC “parece ser la de enojar más a los que ya están enojados”, de “angustiar más a los que están angustiados” y de “darle miedo a la gente”.

"Juntos por el Cambio va a poder exhibir un compendio de comunicados. Ese fue el compromiso que tuvo con la pandemia, haber sacado comunicado tras comunicado”, concluyó.