Corrupción en la Legislatura bonaerense: El puntero "Chocolate" Rigau se entregó

El viernes, La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio Rigau del barrio La Granja, en La Plata para detenerlo, pero el sospechoso, que había sido encontrado retirando dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.

"Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales", dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense al canal TN.

El jueves, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el presunto desfalco a las arcas públicas de la Legislatura bonaerense que protagonizó Julio Segundo “Chocolate” Rigau.

La fiscal Bettina Lacki quedó así en condiciones de darle un nuevo impulso a la investigación, avanzar con nuevas medidas de prueba, como también proceder a la demorada apertura del teléfono celular de “Chocolate” Rigau.

Con este fallo de la Casación, además, Rigau quedó a un paso de volver a una celda de detención, lo que dependerá de lo que decidan la fiscal Lacki y el juez de Garantías, Federico Atencio.

Los magistrados de la Casación, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, revocaron en duros términos la decisión de la Sala de la Cámara de Apelaciones que había admitido un recurso de habeas corpus, tras considerar que se excedió en su competencia y actuó basada en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.

Para Budiño, en un voto que apoyó Mancini, los camaristas que habían admitido el habeas corpus, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, actuaron “excediendo los límites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.

Así, para la Casación Penal -el máximo tribunal penal de la provincia, sólo por debajo de la Suprema Corte bonaerense-, los camaristas Benavides y Villordo actuaron “por fuera de su jurisdicción”, por lo que beneficiaron a Rigau excediéndose en sus atribuciones, lo que quedó evidenciado en un análisis legal y jurisprudencial.

La fiscal Lacki podrá avanzar ahora sobre la posible cadena de responsabilidades detrás de “Chocolate” Rigau, tanto en el flujo de fondos millonarios en efectivo, como también de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia, cuando resta poco más de una semana para la primera vuelta electoral.

En ese sentido, la Fiscalía pretende analizar los mensajes, llamadas, imágenes y videos que contenga ese aparato. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478″, había ordenado.

Como parte de su investigación, la fiscal Lacki también requirió al Banco Provincia que le entregue copias de las filmaciones de todas las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín, del 5 de septiembre entre las 5 y las 7.30; el 6 de septiembre entre las 20 y las 22; el 7 de septiembre entre las 19 y las 21; y el 8 de septiembre entre las 18 y las 22, cuando se estima que “Chocolate” Rigau hacía las extracciones de fondos con las tarjetas de débito.

Asimismo, la fiscalía ya había comenzado a pedir información a la Legislatura bonaerense sobre quiénes eran los dueños de las tarjetas de débito que tenía “Chocolate” Rigau al momento de ser detenido, como también había preguntado para qué bloques políticos trabajaba cada uno de esos presuntos empleados y qué diputados habían solicitado su ingreso laboral a la Cámara.