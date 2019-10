Desde la Justicia comunicaron que la decisión se tomó en base a una serie de feriados, así como por propia agenda del Tribunal, que tiene otros juicios: el próximo lunes es no laborable, en tanto que el 21 se toma licencia uno de sus integrantes del Tribunal y el 28 tienen en agenda el comienzo de otro juicio oral y público en el que hay detenidos.

Por ello, las jornadas se reanudarán a partir del 4 de noviembre, tras las elecciones del domingo 27 de octubre.

El juicio por el supuesto fraude en la obra pública está en la etapa de indagatorias a los acusados y entre quienes aún no declararon están la ex mandataria y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.