Corte Suprema: Ariel Lijo contestó las preguntas de los senadores

Consultado sobre cuál es su posición respecto de una ampliación de la Corte de Justicia, respondió: “Yo no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. Solo lo que le digo es que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidades de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona. Y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia o no de la cantidad de miembros y de la composición”.

“La Corte puede mejorar el servicio imprimiendo acciones, sobre todo reasignando recursos y superintendencia. Me parece que las grandes transformaciones son en conjunto del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso del Poder Ejecutivo. Una de esas cuestiones es la de simplificar el acceso a la Corte a través de recursos ordinarios o bajando el nivel de litigiosidad”, dijo sobre cuáles serían las tres modificaciones más importantes para mejorar el servicio que el Poder Judicial debe tener para con la sociedad argentina y para con las instituciones.

¿Qué opinión tiene sobre el uso de los DNU?, lo interrogaron.

"Respecto de la utilización de los DNU, como ustedes saben, es una atribución que la Constitución del 94 que se había utilizado, se utiliza con distintas intensidades en distintas épocas de nuestra historia, en distintos gobiernos. La Constitución del 94 incorporó la posibilidad de decretos de necesidad y urgencia, y la Corte los ha convalidado su utilización, bajo las condiciones que la Constitución establece, que es que sean verificadas objetivamente las condiciones de necesidad, urgencia y de que no exista otra vía idónea para satisfacer la crisis, que no sea mejor que la decisión del DNU, que no sea porque el Congreso está en receso, o porque sea una situación extraordinaria. Hay una cantidad de fallos de la Corte que sostienen exactamente lo mismo, y es unánime y no se modifica en el tiempo, la posición de la Corte respecto de en qué condiciones deben ser utilizados los DNU y cuáles son las condiciones para la validez de esos decretos", dijo.

Los cuestionamientos en el Senado

La senadora del radicalismo Carolina Losada (Santa Fe) cuestionó la idoneidad del juez federal Ariel Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia: "No considero que sea idóneo para el cargo y pone en peligro a la Nación Argentina".

Ayer, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó a Lijo y puso en dudas sus pergaminos. Lijo fue candidateado por el presidente Javier Milei para ocupar un asiento en el máximo tribunal.

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero calificó al juez federal Ariel Lijo como "un tiempista de las causas", durante la ronda de preguntas que los representantes le hacen al magistrado.

Para Álvarez Rivero, el juzgado de Lijo tiene una "baja condena en los casos de corrupción" en los que usted ha intervenido.

Tras citar un índice de calidad institucional, que marca la baja confianza de la ciudadanía en la Justicia, la legisladora cordobesa agregó: "Creo que usted a contribuido a eso. Eso se percibe bajo el manto de impunidad".

"Según lo señalan entre todos los juzgados federales, es el suyo el más ineficiente, el de peor desempeño", añadió.

Lijo, que integra los tribunales de Comodoro Py, es uno de los dos candidatos a integrar la Corte Suprema que propuso el presidente Javier Milei.