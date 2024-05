Crece la tensión bilateral entre el gobierno de Javier Milei y España

“Me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor. Me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina; una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada”, manifestó Francos en declaraciones radiales, en medio del conflicto bilateral.

“No quiero meterme dentro del gobierno español, pero si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia”, opinó el funcionario. Y agregó: "Es una cosa ofensiva contra el presidente de un país hermano desde hace muchos años. Milei es el presidente democrático de la Argentina, un país de inmigrantes de España, que le dio cobijo a españoles y le dio cobijo a España cuando estaba mal. Acá hay montones de empresas españolas que han invertido".

"¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre un gabinete, haga una declaración de esas características y no pase nada?”, planteó Francos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eldebate_com/status/1786447457531965757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1786447457531965757%7Ctwgr%5Ef2821b677e04ce2c59b57c38dfdfef1a9a959960%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Ffrancos-renovo-las-criticas-a-espana-por-la-frase-del-ministro-y-dijo-que-sanchez-deberia-pedir-su-nid04052024%2F&partner=&hide_thread=false Óscar Puente acusa a Javier Milei de «ingerir sustancias» pic.twitter.com/sMiLoYOxWS — El Debate (@eldebate_com) May 3, 2024

España salió al cruce del gobierno de Mile

Poco antes de las declaraciones de Francos, el gobierno de Pedro Sánchez había manifestado su rechazo al duro comunicado de la Casa Rosada en respuesta a las expresiones de Puente y afirmó que el texto "no se corresponde con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

"El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la nación europea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MAECgob/status/1786672613093155188?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos.https://t.co/sT8AmwDUPr pic.twitter.com/aWRc51xaVt — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) May 4, 2024

En el texto se remarcó que "el Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".

De esta manera, desde Madrid se rechazó el duro comunicado que había difundido la Casa Rosada, en el que había arremetido contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al afirmar que "tiene problemas más importantes de los que ocuparse" que lo que haga el presidente Javier Milei.

En su agenda internacional, Milei tiene previsto asistir a un acto partidario de la agrupación ultraderechista Vox -opositora a Pedro Sánchez- que se celebrará el 18 y 19 de este mes en la ciudad española de Madrid.

A través de un mensaje en la red X, Milei citó la convocatoria del titular del espacio, Santiago Abascal, y señaló: “Ahí volveré a estar con Ustedes querido AMIGO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

.