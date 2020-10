Cristian Ritondo y legisladores del PRO  visitaron la toma de Guernica

"Lo que pasa en Guernica es una mala señal"

Durante la visita, el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, afirmó: “La demora del desalojo en Guernica es una radiografía de lo que hoy prevalece en la administración provincial, patear todo para adelante. Lo que pasa en Guernica es una mala señal al conjunto de la sociedad. El estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra”

En el mismo sentido, el diputado bonaerense PRO, Alex Campbell sostuvo “No es la primera vez que vengo a la toma de Guernica, es lamentable lo que está sucediendo y se replica en varios lugares de la Provincia. El gobierno tiene que dar respuestas inmediatas dentro del marco de la ley. Las tomas son un delito, el Estado tiene que actuar en consecuencia”.

Por su parte, la diputada Nacional del PRO, María Luján Rey dijo “La toma de Guernica no es la única en la provincia y es lamentable que existan grupos que con sus intereses interfieren sin permitir encontrar solución rápida como lo requiere esta situación, tanto para quienes están en esta circunstancia como para quienes a través de su trabajo son propietarios de sus tierras”.

También, la diputada provincial PRO, Carolina Píparo agregó “Ya pasó más de un mes desde que la Justicia ordenó el desalojo en Guernica, que en su mayoría está vacío. Si la Provincia no tiene los medios, que se los pida a Nación, porque detrás de la negligencia política hay un delito ocurriendo, que además genera inseguridad a todos los vecinos de la zona. No hay que entrar a la fuerza para desalojar el predio, pero sí es necesario que el Presidente y el gobernador den una señal clara de apego a la ley, y no de apañamiento al delito. La Argentina del "siga, siga" no es el camino.

"Guernica tiene que ser desalojada sin mas dilaciones"

Por otra parte, la ex asesora del ministerio de Seguridad Nacional, Florencia Arietto, que también estuvo presente, afirmó “Guernica tiene que ser desalojado sin más dilaciones (SIC), es urgente para la paz social aplicar la ley y restablecer el orden”.

Además, estuvieron presentes los diputados nacionales del PRO, Adriana Cáceres, Mercedes Joury; los diputados provinciales, Matías Ranzini, Susana Lázzari, Guillermo Sánchez Sterli, Juan Carrara, Andrea Bosco; el senador provincial Owen Fernandez, y el presidente del PRO en Ituzaingó, Gastón di Castelnuevo.