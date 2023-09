Además sostuvo que "hay que hablar de la casta de los economistas, que tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal".

La expresidenta se pronunció así al encabezar la charla "De castas, herencias, derrumbes y futuro", en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde estuvo acompañada por el conductor y militante Pedro Rosemblat.

El Fondo Monetario y Sergio Massa

La vicepresidenta indicó también que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "impone planes inconsistentes para el bienestar" de su país, al tiempo que defendió la actitud del actual ministro de Economía, Sergio Massa, de "haber dicho a la sociedad la verdad" sobre el organismo.

"El FMI impone planes inconsistentes para el bienestar de Argentina, pero quizá sean muy consistentes para, el día de mañana, apoderarse de todos los recursos naturales", indicó.

Según la vicepresidenta, la presencia del FMI como "auditor" de la economía argentina "impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto".

Fernández justificó por la presión del FMI la devaluación del peso respecto al dólar practicada por el Ejecutivo de un 22 % el 14 de agosto y aprovechó para "reconocer" a Massa, candidato oficialista, por "haber dicho la verdad" a la población.

"Quiero reconocerle algo muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho la verdad a la sociedad sobre el FMI", comentó la exmandataria, quien reveló una discusión telefónica que mantuvo con el presidente, Alberto Fernández, en la que, según su versión, ella defendía que no había que "contar que (el acuerdo) es maravilloso", sino confesar "que obligan a firmar".

"Cada argentino y argentina debe saber que los precios que le aumentaron por la devaluación (del Ejecutivo) es impuesta por el FMI", señaló.

Carlos Melconian estatizó la deuda privada durante la dictadura

En otro pasaje de su discurso, Cristina Kirchner sostuvo que durante la dictadura "el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian", quien será ministro de Economía en un posible gobierno de Patricia Bullrich y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022.

"Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?", sostuvo.

Embed

Macrismo, deuda externa y modelo neoliberal

Fernández de Kirchner afirmó que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri “fue horrible para la gente” y aseguró que existe “una casta de economistas que tuvieron un rol fundamental para instrumentar el modelo neoliberal”.

El modelo neoliberal “se cayó" en Argentina "una vez por hiperinflación y otra por deflación”, y afirmó que en Economía "no se puede hacer ficción porque la realidad termina estallando".

WhatsApp Image 2023-09-23 at 18.57.25.jpeg

Solo cuatro países tienen superávit fiscal

El expresidente Néstor Kirchner “nunca habló de herencia y se puso a laburar”, y recordó que su espacio político “dejó una deuda reestructurada y sin el FMI en el país”.

Afirmó que el déficit que hubo en su gobierno se debió al aumento de la demanda “energética” y consideró que el expresidente Mauricio Macri “dice todos los días una mentira distinta” en relación a la deuda que tomó con el FMI.

Con respecto a la actualidad, Kirchner dijo que “sólo cuatro países son los que tienen superávit fiscal” y consideró que "el déficit fiscal no es la causa de la inflación en Argentina”.

La ex mandataria no se expresaba en público desde el 17 de agosto pasado. Ese día, compartió un acto junto al ministro y candidato de Unión por la Patria, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, con motivo de la conmemoración de los 15 años de la estatización de la empresa.

Desde entonces, participó sólo de actividades privadas, ya que la centralidad política pasó íntegramente al ministro de Economía, quien no será de la partida en el encuentro, ya que estará en Santiago del Estero y también participará de un acto en Rosario junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi.

La reaparición de Cristina Kirchner se produjo también días después de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento, en los que está

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos, según las resoluciones conocidas días atrás en los tribunales locales.

Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia.