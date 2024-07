Cristina Kirchner: "Ahora Milei está comprobando que el problema no era el déficit fiscal"

“El proceso que comenzó el 24 de marzo del 76 generó una cultura bimonetaria que es la que estamos hoy sufriendo”, comenzó diciendo Crisitna. Y agregó: “porque no es como dice el presidente (Javier Milei), lo del déficit fiscal”.

“Ahora está comprobando que no era el déficit fiscal (el problema), le faltan dólares y debe muchos dólares”, sentenció. Aunque rápidamente se corrigió y pluralizó la deuda. “Debemos muchos dólares”, remarcó.

Y en una clara referencia al cepo cambiario sumó: “está terminando junio y no pasa naranja”. Vale recordar que desde un principio se barajaba el sexto mes del año como el indicado para levantar el cepo.

Embed

"No compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron la obra pública. El superávit es trucho e insostenible. La única manera era con una dolarización", estableció. Luego, cuando Rosemblat le consultó qué temas debería estar discutiendo hoy el peronismo, la exmandataria insistió con la economía, aunque aclaró: "No puede ser que el peronismo discuta solo, la agenda tiene que discutirse con alguien más, por ejemplo qué hacemos con la deuda. Debemos, según el último reporte del FMI, 400 mil millones de dólares. ¡Y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar!".

Cristina Kirchner también criticó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, una de los artículos fundamentales de la Ley Bases. "Necesitamos que una parte de la dirigencia argentina se siente a pensar que vamos a hacer con esta Argentina súper endeudada, indicó Cristina en una parte del mano a mano que era visto por poco más de 4 mil personas en su estreno.

“Ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal no es el problema, es único que sigue pensando eso es el presidente y algunos empresarios que van y lo aplauden”, añadió la ex presidente.

“El problema del Gobierno es que se quedó sin dólares y además aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar, porque resulta ser que los que quieran invertir van a poder liquidar las exportaciones en el exterior”, sostuvo CFK sobre el régimen de inversiones. Y se preguntó “¿De dónde van a sacar los dólares?”

Sobre el campo remarco: “el campo que se olvide que le rebajen ni 0,50 de retenciones porque va a ser el único productor de dólares con la aprobación del RIGI”.

También se refirió a la subida del dólar a pesar de la aprobación de la tan esperada Ley Bases. “Aprobaron la ley de bases pero los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares estás en problemas aunque tengas cero de déficit fiscal un déficit fiscal trucho, trucho, cada vez más trucho”, arguyó.

Respecto del aniversario de la muerte de Perón, sostuvo: “No me gusta mucho esto de acordarme de la gente los días que muere, como con Perón. Tampoco entiendo que pase lo mismo con Belgrano y San Martín. A la gente hay que recordarla cuando nació para la historia”. En consecuencia, agregó: “A Perón lo recuerdo el 17 de octubre. Estaba estudiando en casa, sola, iba a la Facultad de Derecho. Mi papá, mi mamá y mi tía en el trabajo, mi hermana en el Nacional”.

“Era una Argentina en la que la vida se organizaba en torno al trabajo, más allá del derrocamiento de Perón en el 55. Una Argentina que hasta el 76 se ordenó en torno a esos valores. El estudio era progreso”, manifestó la ex vicepresidenta.

“Mi madre me llama llorando -detalló al recordar cómo se enteró del fallecimiento del General-, fue un shock. Prendo la televisión y la veo a Isabel anunciando la muerte. Fue un inmenso vacío, en un momento difícil del país. Fue una experiencia que vivieron tanto los que queríamos a Perón como los que no lo querían. Fue un fin de ciclo de historia muy fuerte. Y, después, todo lo que vino...”.

Luego, continuó su relato sobre lo que significó el fallecimiento del ex mandatario. “El 2 de julio nadie discutía, todos lloraban. Fueron antes las discusiones, una interpretación de las cosas en un momento muy difícil con los que sosteníamos que Perón era la conducción, porque además el pueblo se identificaba con él”.

Por último, cuando Pedro Rosemblat le preguntó a Cristina Kirchner si "algo del peronismo quedó viejo", la dirigente respondió: "No, al contrario: la tercera posición, armonizar la comunidad, la educación, el medioambiente. Viejos quedaron algunos peronistas, y gorilas ni hablar, pero el peronismo no es viejo", manifestó.