Cristina Kirchner arremetió contra Guzmán por su "irresponsabilidad política"

“Es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas. Este episodio que hemos vivido, donde el sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, creo que fue un inmenso acto irresponsabilidad política ”, dijo la vicepresidenta. Y agregó: “Fue un acto de desestabilización institucional. Con el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien”.

En este tramo del discurso, se notó cierta conmiseración de parte de Cristina Kirchner hacia Alberto Fernández. Incluso cuando en su discurso haya incluido una velada crítica al presidente.

“Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente. No lo voy a negar, ni ocultar, porque no oculto nada, las diferencias que pueda tener con el Presidente en cuanto a políticas, funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Enfrentándose incluso con sus propias fuerzas de la coalición”, dijo defendiendo a Alberto Fernández. Y añadió: “¿Se merecía realmente eso? No hago una distinción entre buenos funcionarios y malas personas. Creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio Presidente”.

Durante su discurso en El Calafate —su segunda aparición en apenas seis días— la vicepresidenta le dedicó una buena parte de su discurso al ex ministro de Economía.

“Cuando fueron las diferencias que mantuvimos por las condiciones en las cuales se acordó con el FMI, todo el arco político de la oposición, todo el establishment salió a hablar de la racionalidad del ministro de Economía y, ¿quién era la irracional? ”, dijo irónicamente.

“No vengo a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos”, dijo la vicepresidenta

Sin embargo, en ningún momento Cristina hizo alusión a la nueva ministra que llegó para reemplazar a Martín Guzmán. Ni una sola palabra sobre Silvina Batakis durante su discurso en la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate, donde la acompañaron el intendente Javier Belloni, la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, a quien Cristina se refirió como Jimmy, en varios tramos de su discurso.

“No vengo a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos ”, dijo la vicepresidenta provocando risas en el auditorio. Es que después del último acto que compartió con el presidente en Tecnópolis se produjo la salida de Matías Kulfas, y durante su discurso del sábado pasado fue la renuncia de Martín Guzmán. En la Casa Rosada saben que el titular del Banco Central, Miguel Pesce; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estuvieron siempre en la mira de Cristina. Pero por ahora, las aguas parecen haberse calmado. Tal vez, gracias a la salida del “ingrato” de Martín Guzmán.