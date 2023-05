Cristina recordó hoy que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003 “es Estado era chiquito y la deuda era grande” y afirmó que “es necesario que llevemos” este mensaje “a todos los rincones de la patria”.

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los cuales se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz", afirmó.

“En aquel Estado, YPF había sido privatizada y era una empresa española como Aerolíneas Argentinas. Tampoco estaba el Correo, que también había sido privatizado. La ANSES tampoco existía porque cuando él llegó en Argentina se jubilaban unos pocos. Los recursos de los trabajadores habían sido privatizados y entregados a las famosas AFJP”, analizó Cristina Kirchner en el marco del acto que conmemora los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en 2003.

CFK-25deMayo-08.jpg Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora del acto de este 25 de mayo. Captura.

“Entonces, si todo estaba en manos de los privados, buenos administradores, porque Argentina debía tanta plata? porque habían contraído deuda externa, la habían estatizado en el ‘82 y siguieron toda la década del ‘90 para sostener la falsa dolarización endeudando el país”, comentó luego y sentenció: “El día que se cayó esa falsa dolarización estalló el país”.

Agregó que “es necesario que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, barrio, comercio, calle, que cuando él llegó era así de chiquito el Estado y la deuda era así de grande”, destacó la Vicepresidenta desde la Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

En ese sentido afirmó que Néstor "sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad".

“A la Patria hay que tomarla sin beneficio de inventario, hay que comprenderla y amarla completa. Esta plaza, cuando yo era senadora, fue poblada de represión a Madres y Abuelas aquí el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo de los argentinos en el corralito de aquel calvo de ojitos claros”, recordó y criticó a la oposición: “La verdad, cuando hoy vemos y escuchamos a quienes eran discípulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer a nosotros, porque claro nosotros no entendemos de economía como ellos, no fuimos a la universidad…”

En esa línea, continuó: “Es cierto, Kirchner fue un simple abogado como yo pero fuimos los ‘kukas’ los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Si, con el Boden 12 que no es una oferta para ir al shopping, es el bono que se le entregó a cada uno que cuando fueron a buscar los dólares y pesos a los bancos no estaban”. “Esos dólares y pesos que se le quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas, Néstor y Cristina”, completó.

Sobre el futuro del gobierno y su denuncia de "prescripción", Cristina afirmó: “aunque me quieran matar, yo soy del pueblo. Y no me muevo. Es necesario construir organización, profundidad territorial, sindical. Una persona sola no pueda. Tiene que haber organización y cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno”.

También se refirió a la situación económica que atraviesa el país al asegurar que "no podemos seguir atados a que llueva o que salga el sol", dijo, en referencia a la sequía.

"Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología", continuó Fernández de Kirchner ante una multitud que entre pausa y pausa corea "Cristina Presidenta".

