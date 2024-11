Cristina Kirchner: "Como no me pueden dar una piña, hacen cosas como en Comodoro Py"

Estas declaraciones surgieron en una actividad realizada este mediodía en la localidad de Moreno, junto a la intendenta Mariel Fernández, donde se reunió con 400 mujeres promotoras de género del distrito, capacitadas en la Ley Micaela García y que realizan el trabajo en los barrios, para la prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias.

“Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, manifestó.

En la misma línea, remarcó que “no importa” lo sucedido porque “al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas” esta situación por la que está atravesando, no lo ve como un “sacrificio”.

“Es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes”, concluyó.

"Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py"@CFKArgentina en Moreno junto a 400 mujeres promotoras de género y valiosas compañeras.

Cristina Kirchner recorrió el partido bonaerense de Moreno junto a la intendenta local, Mariel Fernández, y participó de un acto con 400 mujeres promotoras de políticas de género, mientras se daba a conocer la sentencia en su contra de la Cámara de Casación Penal por la causa Vialidad.

"Conocí el Hogar ïEl Polaquitoï, donde el municipio hace un enorme trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes", reseñó Fernández de Kirchner en redes sociales sobre la actividad que llevó a cabo por la mañana en territorio bonaerense. La ex presidenta brindó detalles sobre la reunión que encabezó junto a la intendenta local y en la que participaron "400 mujeres" que se desempeñan como "promotoras de género en los barrios".

Hoy estuve en Moreno.



Primero conocí el Hogar "El Polaquito", donde el municipio hace un enorme trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes.

"Me contaron sobre las problemáticas a las que se enfrentan y cómo este programa de Puntos Violeta les permite detectar e intervenir en casos de violencia contra las mujeres. Así lograron reducir la tasa de femicidios en el municipio", consignó la ex mandataria en su cuenta de X.

Fernández de Kirchner caracterizó esas "experiencias" como propias de "un Estado cercano y comprometido, insertado en la comunidad para cuidar a los vecinos y vecinas".

La ex vicepresidenta protagonizó esta actividad al mismo tiempo que la Cámara de Casación Penal confirmaba la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La actividad desplegada en Moreno, ahora como presidenta del PJ, se enmarca en la serie de visitas a varias localidades del conurbano bonaerense que viene realizando desde principios de octubre. La primera había sido al municipio de La Matanza, donde participó de un encuentro en la parroquia San José, ubicada entre las localidades de Isidro Casanova y San Justo.

Luego llevó a cabo un encuentro en el municipio de Avellaneda con empresarios y operarios PyME, y visitó una planta de reciclaje en Lomas de Zamora.

La militancia llegó al Instituto Patria

Centenares de seguidores de Cristina se concentraron este miércoles ante la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó su condena y luego la acompañaron al Instituto Patria para expresarle su apoyo y denunciar persecución judicial y política.

La expresidenta llegó a las 13.45, después de haber participado en una actividad política en Moreno. El senador Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, la esperó en la puerta cuando llegó a bordo de un Ford Mondeo color negro, precedido por una moto policial y escoltado por una camioneta Toyota en la que viajaban sus custodios personales.

Embed “Sonidista”



Porque en LN+ musicalizaron el baile de CFK con una canción llamada “Jailhouse Rock” (“El rock de la cárcel”). pic.twitter.com/DaPOFGzR0w — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 13, 2024

También se mostraron en el lugar, antes de la llegada de la también exvicepresidenta, la parlamentaria del Mercosur Victoria Donda y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Se sumaron Alejandro Dichiara; los diputados Mario Manrique, Rogelio Iparraguirre, Matías Molle, Roxana Monzón, Florencia Carignano y Natalia Zaracho; e intendentes, como Nicolás Mantegazza (San Vicente).