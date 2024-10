Cristina Kirchner, del avance en su candidatura al nuevo revés en la Justicia

La nómina fue inscripta "a los efectos de ser utilizados en la elección interna convocada para el día 17 de noviembre de 2024". De esta manera, la exmandataria oficializó sus intenciones de postularse para conducir el Consejo Nacional del PJ, un cargo que quedó vacante desde la renuncia del ex presidente Alberto Fernández el 14 de agosto último.

El eventual adversario de Cristina Kirchner en las internas partidarias será el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien el 10 de octubre oficializó su candidatura con la lista "Federalismo y Justicia", que tiene como apoderados a los abogados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Leandro Busatto.

Cuando anunció sus intenciones a principios de octubre, después de un "operativo clamor" motorizado por La Cámpora, Fernández de Kirchner sostuvo que "la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes".

En este contexto, el gobernador riojano prometió llamar a Cristina para intentar encontrar un punto de acuerdo en la discusión por la conducción del PJ Nacional, mientras que la comunicación no se habría producido. Este lunes parecía ser el día apuntado para que, diálogo mediante, se avanzara en algún tipo de acuerdo de cara al cierre de listas.

Causa Vialidad: rechazan un recurso para el apartamiento del juez Hornos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner para apelar ante la Corte Suprema de Justicia en su intento de apartar al juez Gustavo Hornos de la causa Vialidad, en la que está condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta.

La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, que ya anunció que el 13 de noviembre próximo dará a conocer su decisión en relación a la revisión del veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que condenó en un juicio oral a la ex presidenta por delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La defensa de la exvicepresidenta presentó un recurso extraordinario para intentar llegar a la Corte Suprema en su intento de apartar a Hornos de la integración de la sala que revisa la sentencia, luego de haber sido rechazada la recusación del magistrado en esa instancia.

Pero la sala IV de Casación declaró "inadmisible" el recurso y ahora a la defensa sólo le quedaría ir en queja directa al máximo tribunal del país. Al resolver este recurso, la sala IV quedó en condiciones de dictar sentencia en la Causa Vialidad, donde Fernández de Kirchner tiene condena a 6 años de prisión por "defraudación a la administración pública" en el marco de irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.

El recurso extraordinario por la recusación de Hornos "no se dirige contra una sentencia definitiva, ni equiparable a tal por sus efectos", concluyeron los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y el mismo Hornos. Y señalaron que "es doctrina del máximo tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación" y "no ha demostrado, ni tampoco se advierte, la existencia una cuestión federal debidamente fundada o algún supuesto de arbitrariedad que permita habilitar la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Finalmente, no obstante las afirmaciones sentadas por el recurrente, tampoco ha explicado como en el caso se encuentra en juego la excepcional doctrina de la gravedad institucional establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregaron los jueces.

La Cámara Federal de Casación penal convocó a una audiencia para el próximo 13 de noviembre para dar a conocer su decisión en la causa "Vialidad", en la que está condenada la ex presidenta.