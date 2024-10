Cristina Kirchner presentó a sus compañeros de lista en la interna del PJ

Embed

Los nombres salieron a la luz en medio de la incertidumbre por la realización de los comicios partidarios y un eventual encuentro entre la exmandataria y el gobernador Ricardo Quintela, aspirantes a presidir el espacio peronista. Eligió a los senadores José Mayans y Lucía Corpacci para que la acompañen como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

La nómina incluye además al jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, como vice tercero; a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, como cuarta vicepresidenta, y al sindicalista Ricardo Pignanelli, jefe de SMATA, como vicepresidente quinto. La presentación de la lista fue realizada por sus apoderados: Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional de Unión por la Patria; María Teresa García, senadora bonaerense; y el exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta.

A principios de semana, Cristina ya había solicitado reservar el nombre de la lista Primero la Patria, color Celeste y Blanca y el Número 2 para ser utilizada durante las internas.

Por su parte, este jueves le envió un mensaje al peronismo en medio de la disputa interna en el partido, al advertir que el panorama "distópico" que plantea el gobierno del presidente Javier Milei "torna imprescindible enderezar y ordenar al PJ".

"Este panorama que vemos todos los días, que nos parece tan distópico, torna imprescindible enderezar y ordenar al peronismo para recuperar un ámbito de discusión y de acción política", manifestó Fernández de Kirchner en un mensaje grabado que se difundió por la noche durante el acto de La Cámpora en la Federación de Box por el Día de la Lealtad Peronista.

La ex jefa de Estado expresó que el peronismo debe volver a convertirse "en una alternativa de gobierno, para que vuelva a haber esperanza". "Es lo único que va a mover a la sociedad, la esperanza de que es posible reconstruir una vida que le han destruido", destacó.

La ex mandataria se refirió al gobierno de Milei como una "verdadera demolición social planificada y ejecutada sin piedad y con mucha crueldad". "Esta gente no tiene ideología, son teóricos y prácticos de la ´odiología´. Lo podemos ver en cómo se comportan en la calle cuando reprimen; en las asambleas universitarias cuando entran a romperlas con gas pimienta y a agredir; cuando hablan en la televisión y en las redes", enumeró la ex presidenta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1847318676758024194&partner=&hide_thread=false Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz.



Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 18, 2024

Cristina Kirchner despidió a González García: "Merece descansar en paz"

La ex presidenta Cristina Kirchner despidió este viernes al fallecido ex ministro de Salud Ginés González García, de quien dijo que "merece descansar en paz".

"Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz", expresó la ex mandataria desde sus redes sociales.

Fernández de Kirchner envió su "acompañamiento a familia, amigos y compañeros".

González García murió este viernes a causa de un cáncer, según especificaron desde su entorno. El ex funcionario fue ministro de Salud durante las presidencias de Néstor Kirchner y Alberto Fernández.

Nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el 31 de agosto 1945, González García cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Córdoba con especialización en cirugía y se diplomó en la Universidad de Buenos Aires en salud pública.