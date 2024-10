Cristina Kirchner respondió al nuevo mensaje de Javier Milei y le mandó un peculiar saludo de cumpleaños

Luego de que el domingo el libertario dijera en una entrevista televisiva eque le gustaría clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo con la exvicepresidenta adentro y de la posterior respuesta de ella a través de una publicación en X, anoche el jefe de Estado que hoy está cumpliendo 54 años utilizó la misma red social para hacer un extenso descargo lleno de ironías a modo de disculpas.

"Sra. Cristina Fernández de Kirchner: le pido disculpas qué no le he podido escribir antes, pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien. En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica", arrancó Milei en su posteo.

Luego, continuó: "En segundo lugar le cuento que gracias a esas idioteces (según Ud.) que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5% por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que usted estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor".

Le pido disculpas qué no le he podido escribir antes pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien.



— Javier Milei (@JMilei) October 22, 2024

La publicación del presidente también hizo referencia al cierre del Banco Central y al accionar económico del gobierno de CKF al mencionar que "si aún no cerramos el BCRA es porque estamos arreglando este desastre que causó su gestión", expresar que la expresidenta "tiene un punto (incorrecto) sobre el tema deuda", y agregar que "en estos 10 meses la hemos reducido en USD 46.000 millones", entre otras cuestiones.

"Finalmente respecto al caso de atender la situación de los más vulnerables le cuento que la mejor política social es bajar la inflación (algo que estamos haciendo) y crear empleo genuino (no como usted que la falta de creación de empleo genuino la cubría con ñoquis militantes en el Estado) algo en lo que estamos trabajando cada día vía respeto de los derechos de propiedad, bajando la inflación, quitando regulaciones, haciendo reformas estructurales y bajando el riesgo país", agregó en otro tramo de un texto que cerró con las siguientes frases: "Por último, agradezco sus posteos en dos direcciones: (1) deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y (2) me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansisoso con su próxima barbaridad. ¡Ciao!".

La respuesta con saludo de cumpleaños de Cristina

Este martes llegó un nuevo posteo de Cristina Kirchner, quien difundió un también extenso mensaje crítico a través de sus redes sociales que arrancó sin mucho preámbulo. "Acabo de leer tu largo posteo de anoche Milei. Para hacerla corta. Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice; y los efectos que sus palabras y sus medidas de gobierno provocan en la vida cotidiana de millones de argentinos".

"Expresiones tales como 'los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación' o 'de ahora en adelante sólo vamos a tener buenas noticias' vertidas en el mismo programa del clavo, el cajón y Cristina adentro; son reveladoras del diagnóstico: no hacerse cargo de nada. La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancia extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía", continuó el texto.

Luego, CFK consideró: "Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez (¿ves? Eso sí que es una metáfora). ¿O no te diste cuenta el título que te pusieron en el coloquio al que fuiste a putear? (60º Coloquio de IDEA: 'Si no es ahora, cuando')".

En otro tramo del posteo, la expresidenta hizo mención a la relación del libertario con Macri y comparó con cómo fueron elegidos ambos con los resultados que obtuvo ella cuando fue candidata presidencial para luego cerrar con un ácido saludo: "ILa realidad es la única verdad. Que la cuenten como quieran, pero eso es lo que pasó y es lo que nunca me van a perdonar. Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Que termines bien el día Milei".