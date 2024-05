Curas, en huelga de hambre hasta que el Gobierno distribuya alimentos en depósItos

"Comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito con una celebración ecuménica a la que invitamos a todos los cultos y sus representantes a participar", señaló el comunicado publicado por Francisco Olvera, un sacerdote conocido en el país por su activismo social y por formar parte del colectivo Curas en Opción Preferencial por los Pobres.

"Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer", agregó al anunciar que la medida de protesta se llevará a cabo en las dos bodegas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y de Tucumán, en donde el Ministerio de Capital Humano guardan los alimentos que fue comprado por el pasado Gobierno de Alberto Fernández, pero que no se ha distribuido.

Embed Comunicado oficial: si el lunes no se empezaron a repartir como obligó la justicia las 5 toneladas de alimentos retenidas en el galpón de Villa Martelli y en el de Tucumán, el P. Rodolfo Viano franciscano cura en opp, el Hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira Opp pic.twitter.com/WJ6plSI36c — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) May 29, 2024

La semana pasada, fue denunciado públicamente que en galpones del Gobierno había yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y de maíz y arroz con carne, que están destinados a los comedores populares de todo el país, y a donde diariamente acuden familias, adultos y menores de edad para poder comer.

Denuncia y respuesta oficial

El Gobierno reconoció que los alimentos existían pero, a pesar de una emitida por el juez Federal Sebastián Casanello, advirtió que no los repartirá porque hay denuncias de que muchos de los comedores "truchos" (que en realidad no operan).

Por el contrario, las organizaciones y líderes comunitarios que manejan varios de esos comedores, exigen que se les entreguen los cargamentos porque no tienen nada qué ofrecerles a las personas que lo necesitan y la situación ya es urgente.

Frente a esta situación, la Iglesia Católica ha instado a las autoridades a repartir . El lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, también le pidió al Gobierno la entrega de los alimentos.

"No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria rápidamente tienen que ser entregados", demandó.