Daniel Arroyo: "No es tiempo de marchas"

"Son un foco de contagio. No es tiempo de movilización, no es tiempo de marchas, no es tiempo de amuchamiento, porque la circulación comunitaria del virus es recontra evidente", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete insistió en que "no es tiempo de movilizar, es tiempo de ser muy cuidadosos".

"Conversamos permanentemente con las organizaciones sociales y los dirigentes", subrayó Arroyo.

ADEMÁS:

Ciudad: permanecen cerrados 18 accesos

En ese sentido, el ex diputado nacional remarcó que el Gobierno está "reforzando todas las medidas" de asistencia a los sectores más vulnerables, tras lo cual mencionó el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el REPRO, el incremento de las partidas para comedores y merenderos y el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

"Estamos siguiendo la situación y vamos a tomar nuevas medidas sociales en la medida en que sean necesarias", señaló el ministro de Desarrollo Social.

Y agregó: "La situación del trabajador informal no se ve tan afectada por el cierre nocturno, pero sí por el tema del traslado, del transporte público. Vamos siguiendo la situación y en función de eso vamos a tomar medidas adicionales para acompañar".

Además, Arroyo reiteró su respaldo a que los encargados de comedores sean incluidos en la campaña de vacunación contra el coronavirus: "Hay 10 mil comedores en todo el país. La mayor parte son de las iglesias, sociedades de fomento y de movimientos sociales. Son 70 mil personas que cocinan. Han puesto el cuerpo. Cuando circula el virus en un comedor, se desacomoda todo el barrio".

De todos modos, aclaró que "no es que se le van a dar vacunas a los movimientos sociales y que ellos las van a aplicar".