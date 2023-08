El ex vicepresidente y quien también fuera gobernador de Buenos Aires sostuvo en una conferencia de prensa que dio en el búnker de UxP ubicado en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita que hay que "escuchar con mucha atención y fortalecer no solamente una unidad que ha sido consolidada, sino también ampliarla para el enorme desafío que se viene".

Antes de ingresar al predio, y en declaraciones a los medios presentes, Scioli también había destacado como "muy buena" la jornada electoral y dijo que UxP tenía "buenas expectativas".

Luego, ya en la rueda de prensa, afirmó que "construir nuevas mayorías para defender la unidad nacional muestra el trabajo que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, ha puesto como un objetivo central".

La fórmula Massa-Agustín Rossi "tiene no solamente la característica de la experiencia y valor, sino fundamentalmente la de interpretar las nuevas demandas", consideró Scioli y remarcó que UxP "tiene esa enorme responsabilidad de cara no sólo al contexto nacional sino internacional".

votoscioli.jpeg Daniel Scioli votó este domingo en la Sociedad de Fomento Dique Luján.

"Massa no está para comentar los problemas, sino para hacerse cargo con un temple, con una madurez y un conocimiento profundo", sintetizó el embajador argentino en Brasil.

Más temprano, Scioli había emitido su sufragio en la Sociedad de Fomento Dique Luján. Allí consideró que se estaba frente a "una gran jornada para que el pueblo argentino ordene las candidaturas y como dijimos, orgullosamente, con democracia para siempre"

Scioli emitió su voto después de haberse reunido el último viernes con el ministro de Economía y precandidato presidencial y con el canciller Santiago Cafiero. En el encuentro, las partes buscaron avanzar en la agenda del Mercosur y Chile, con eje en los aspectos comerciales y energético.