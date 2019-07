En diálogo con el programa “Mañana es tarde” de la AM 750, De Mendiguren sostuvo “que escuchar a Martín (Lousteau) dar consejos y decir que eso asusta o puede asustar a los inversores, no me lo imaginaba”.

“Lo que asusta a los inversores que la Argentina necesita, es la inviabilidad de una economía del Banco Central que convalida unas tasas del 50 y 60%”, afirmó. Y minutos más tarde fue más allá al sostener que “el plan es llegar a toda costa a un posicionamiento hasta las elecciones, sin importar lo que hay que pagar”.

ADEMÁS:

Rozitchner comparó las criticas a votantes macristas con la dictadura

“El Gobierno tomó un tema que al mismo (Lousteau) se lo escuchaba decir como crítica a Martín Redrado, en la época de Nestor Kirchner, cuando se emitían las Lebacs”, disparó.

Asimismo, sostuvo que con estas respuestas “lo del Gobierno es populismo financiero". "Le sacan a la sociedad y le garantizan rentabilidad al sector financiero”, afirmó.

Por último, el diputado sentenció: “Al Gobierno no le tiembla el pulso en sacarle los remedios a los jubilados y convalidar la rentabilidad del sector financiero, deja claro qué sociedad privilegia”.