Denuncian que la Gendarmería bloqueó el Puente Pueyrredón para impedir el paso

El operativo de seguridad -realizado en la subida de la avenida Mitre, de la localidad bonaerense de Avellaneda- se concreto debido a la presencia de una muy numerosa columna de sindicatos enrolados en al CGT -entre ellos camioneros, Uocra y de Smata- y de los distintos movimientos sociales quienes intentaban de esta forma cruzar a la Ciudad de Buenos Aires, rumbo al Congreso Nacional.

Ante la presencia de los manifestantes, personal de Tránsito de la Ciudad desviaba a colectivos, taxis y conductores particulares hacia las avenidas Corrientes y Belgrano.

“Estamos organizados, seremos 2500 personas en total. Queremos cruzar el puente. Iríamos en fila india, sin cortar ni un carril, pero no nos dejan. Ni caminar se puede en democracia. Está negociando con la policía nuestro dirigente a ver si nos dejan, pero la veo difícil”, explicó uno de los organizadores de la columna.

Un subcomisario de la PFA dijo que el panorama “está tranquilo por ahora” en puente Pueyrredón, pero aclaró que a los manifestantes “no los vamos a dejar pasar”. En cambio si pueden pasar peatones individuales y gente en sus motos, pero la calle está cortada.

Pablo Romero, dirigente de la UOCRA sede Avellaneda dijo que propusieron cruzar el puente en filas de a cuatro personas pero no los dejan, a pesar de que estuvo negociando con el subcomisario a cargo del operativo. Según explicaron los sindicalistas, van a esperar aproximadamente una hora que de la UOCRA central los autoricen a irse y después dirán que no llegaron al acto porque no los dejaron. La PFA les sugirió que se tomen el tren pero le dijeron que era mucha gente y que era una alternativa complicada.