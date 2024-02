Diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley del aborto

El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar con reclusión o prisión de uno a cuatro años a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y con consentimiento de la persona gestante.

En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría con reclusión o prisión de uno a cuatro años si se practicara un aborto con consentimiento de la mujer.

Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a quien dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.

En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare.

El proyecto presentado por LLA plantea además que la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho.

El documento presentado en Diputados el lunes fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

Al conocerse la noticia, la diputada de Unión por la Patria (UxP) y expresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de X: Los derechos conquistados no van a ser arrebatados y sumó un corazón de color verde, que simbolizó la lucha por la promulgación de la ley IVE.

En el mismo sentido la diputada del Partido Gen, Margarita Stolbizer, aseguró que vamos a defender la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un estado que todavía se pretende hacer más ausente.

"Más reaccionarios no se consiguen. La Libertad Avanza frente a la derrota legislativa de ayer, hoy presentan un proyecto para derogar la ley de IVE. No los dejaremos avanzar sobre nuestra libertad!", aseguró la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También el diputado socialista de Santa Fe, Esteban Paulon, aseguró: "No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende!".

En tanto -consultado en el canal de noticias IP- el diputado por La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, esgrimió que no estaba al tanto de esa propuesta legislativa y opinó: "No creo que sea necesario ahora, el contexto no da para esto".