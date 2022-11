El proyecto inspirado en Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió asesinado a golpes en La Pampa donde fueron acusadas por el crimen su madre y su pareja, se trata hoy en la Comisión de Presupuesto.

Con el apoyo unánime de los bloques legislativos, ya tuvo su aprobación en la comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Cumplido el trámite parlamentario, estará en condiciones de lograr la media sanción de la Cámara baja este miércoles, ya que fue incluido en el temario de la sesión.

La normativa establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a saber:

- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez. “Esto es algo que no se vio en la guardia y en las escuela de Lucio, no porque los docentes o médicos no estén preparados, sino porque cualquiera de nosotros no sabe como predecir o preveer las alertas tempranas que un chico pueda dar”, sostuvo Maquierya.

La formación apunta a detectar esos indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza. Se trata de un conjunto de contenidos mínimos en el que cada jurisdicción deberá capacitar en materia de pautas de alarma, sobre el sistema de protección de NNyA, y los protocolos de actuación. “Queremos invitar a que se capaciten los clubes y otras instituciones, sería buenísimo que lo hagan”.

- Reserva de identidad. Se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciates de actos de violencia. “Meses después de lo que pasó con Lucio, en la misma escuela, hubo una denuncia por otro chico y la madre fue y golpeó a la docente. Los médicos y docentes están obligados a denunciar estos hechos, pero se busca que estén más respaldados y puedan hacer su trabajo normalmente”, indicó.

- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales. La ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas. “Apunta a que no sea solo una capacitación en el ámbito público, sino que todos los ciudadanos seamos parte de la protección de los chicos, con campañas sobre la línea 102 y se explique cuáles son las alertas tempranas a detectar”, indicó Maquieyra.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, aseguró que se está impulsando el proyecto porque la Ley 26.061 “le falta reglamentar muchas cosas y no se están cumplimiento los derechos del niño”. “La Ley Lucio está bien armada y va a ayudar a implementar la ley de protección integral. Como la capacitación actual no es obligatoria, nadie la quería hacer”, ejemplificó a este medio.

El caso de Dupuy conmovió a la provincia de La Pampa. El chico presuntamente fue asesinado por su madre Madgalena Espósito, y la novia de ella, Abigail Páez, en noviembre del año pasado. En la noche de la tragedia, las mujeres llevaron al niño al Hospital Evita sin signos vitales, y con muchas heridas por golpes. Las acusadas dijeron que habían sufrido un robo y que los delincuentes habían agredido al chico.

Lucio Dupuy tenía 5 años y fue víctima de los golpes y el maltrato de su madre y la pareja de ella.

Sin embargo, la investigación reveló indicios y antecedentes de hechos de maltrato infantil contra el niño. Lucio vivía con su madre y la novia de ella por orden judicial, tras un acuerdo con Magdalena Espósito y la familia del padre que luego fue homologado por la jueza Ana Clara Pérez Ballester.

“En el caso de Lucio se vulneraron todos sus derechos. Nadie dio vista lo que estaba pasando. Todos hicieron la vista para el costado. Al año y tres meses que se lo llevaron, me lo trajeron muerto y todo por una inoperancia de una jueza que revocó la tenencia de mi familia”, sostuvo Ramón Dupuy.