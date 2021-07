Diputados del PRO juntan firmas para seguir en sus bancas  

Para lograr la reelección, además de la capacidad y la honorabilidad que los postulantes deben tener, su accionar debe ser reconocido por la sociedad y deben estar bien posicionados en las encuestas de opinión. Por último, se necesita del padrinazgo de un referente fuerte del partido o la alianza por la que el potencial candidato quiere postularse.

A juntar firmas por Internet

También puede optarse por otros caminos para que la conducción política partidaria los sumen a las listas. Y este parecería ser el caso de los actuales legisladores Paula Oliveto Lago, Fernando Iglesias, María Graciela Ocaña, Jorge Enríquez y Luis Petri.

Dos distinguidos ciudadanos, el abogado Horacio Pérez (DNI: 10.266.552) y el ingeniero Rubén Emilio Zeida (DNI: 4.270.730), decidieron utilizar la plataforma Change.org con el fin de pedir la inclusión de los cinco legisladores nacionales arriba mencionados en las listas de candidatos de las próximas elecciones.

"Como ciudadanos que siguen con interés y preocupación la situación del país, queremos solicitarle a Juntos por el Cambio que promueva la reelección de los actuales legisladores Paula Oliveto Lago, Fernando Iglesias, María Graciela Ocaña, Jorge Enríquez y Luis Petri", manifiestan en Change.org Pérez y Zeida.

Además, aseguran: "Nos sentimos plenamente representados por ellos" y remarcan la lucha de los cinco diputados contra "los intentos de atropello institucional del kirchnerismo".

Jorge Enríquez: de porteño de ley, a argentino de ley (todo por una banca)

A lo largo de su extensa carrera pública, el actual diputado Jorge Enríquez (PRO) siempre se definió como "un porteño de ley" e incluyó esta inscripción en su cuenta de Twitter. Pero a comienzos de este año, cuando supo que su reelección como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no sería posible, pasó a ser "un argentino de ley". Y si sigue así, es probable que se autocalifique como "un gaucho de ley", si la Patria se lo demanda.

Fuentes de JxC de la Ciudad indicaron que "a Enríquez no lo banca nadie en la Ciudad....El Tano Angelici no quiere oír hablar de él...Lo puso en la lista (en 2017) y cuando le preguntan por él, Enríquez dice que no lo conoce".

El actual legislador -que se caracteriza por hacer denuncias penales en modo permanente- tampoco cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y su entorno . "No forma parte del equipo....Estuvo hace tiempo, cuando fue subsecretario de Justicia (de la Ciudad)", dijeron lacónicamente en cercanías del jefe de Gobierno porteño.

Sucede que Rodríguez Larreta y Diego Santilli habían "enfriado" a Enríquez hace tiempo y terminaron de "congelarlo" cuando se alió con Patricia Bullrich.

Precisamente, hace unos meses, cuando Jorge Enríquez supo que no tenía posibilidad de reelección en la Capital, se convirtió en "argentino de ley" y fijó su domicilio en la provincia de Buenos Aires (donde tiene una casa de fin de semana), para poder integrar la lista de Bullrich. Por ello, él mismo y su equipo de asesores jurídicos redactaron y presentaron las denuncias penales que les encargó la ex dirigente Montonera.

Fernando Iglesias, un "gorila en la niebla"

En 1988 se estrenó el filme "Gorilas en la niebla" que cuenta la historia de la naturalista Dian Fossey en Ruanda, y su defensa de los grandes primates. Fossey terminó asesinada por un desconocido debido al combate de los cazadores furtivos.

Fernando Iglesias es un "gorila" (en el sentido político del término) y su "Dian Fossey" es Mauricio Macri. Y como es sabido el ex presidente no es de los que se juega por sus "primates" (expresión metafórica). Por tal motivo, el combativo diputado nacional que llegó a su banca de la mano del hijo de Franco, se quedó sin padrino. Y por ello, el dúo Pérez-Zeida invita a firmar por su reelección a través de Change.org

Luis Alfonso Petri, un diputado que parece un oficial penitenciario

Otro de los que debe dejar su escaño, su oficina, su sueldo, sus empleados y asesores, es el diputado nacional por Mendoza Luis Alfonso Petri (UCR). Parece que 8 años de gestión no fueron suficientes para desarrollar todas sus ideas y proyectos en bien de la República.

Seguramente, Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo y ex gobernador de Mendoza, no le debe estar prestando mucha atención a Petri. Es que la propuesta del prestigioso científico Facundo Manes como candidato a diputado nacional hecha por el partido fundado por Alem, provocó una revolución en la política que, seguramente, opacó la gestión legislativa del "legislador candado" (así se conoce coloquialmente a los efectivos del Servicio Penitenciario).

Por eso, a través de Change.org el pueblo podría expresarse masivamente y pedir que lo pongan en alguna lista.

Petri es un hombre que tiene una posición bien definida que expresa en proyectos de ley destinados a garantizar la seguridad. Por ejemplo, la creación de la Inspección General del Servicio Penitenciario, de un subsidio para policías incapacitados por Actos Heroicos, de sanciones a los excesos de velocidad, de regulación de la comunicación telefónica en cárceles, y otras tantas iniciativas parecidas.

Si no lo nominan como candidato a diputado nacional, la UCR podría ponerlo al frente de una cárcel, donde Petri podría desplegar su vocación penitenciaria.

Las chicas también quieren fueros

Paula Oliveto ocupa una banca en el Congreso Nacional desde 2017 y este año vencerá su mandato. Llegó hasta allí por impulso de Elisa Carrió, para quien trabajó como militante de la Coalición Cívica (CC-ARI).

Oliveto participó de diversas investigaciones y denuncias contra funcionarios y exfuncionarios kirchneristas. Y eso la llevó al Parlamento.

Paula Oliveto fue denunciada penalmente por presunto "espionaje ilegal" por el diputado y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés. La acusa -junto con las diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic- de haber usado al falso abogado Marcelo D'Alessio para hacerle “una falsa denuncia como jefe de una conspiración contra Carlos Stornelli con los presos de Ezeiza”.

La ministra de Kirchner que es diputada del PRO (y quiere seguir diputeando)

El caso de Graciela Ocaña es particular. Fue directora del PAMI (2004-2007) durante la presidencia de Néstor Kirchner y ministra de Salud de la Nación (2007-2009) bajo el mando de Cristina Kirchner.

Desde 2017 es diputada por la alianza Juntos por el Cambio, los enemigos de sus ex jefes, los K. Un cambio de 180 grados.

En 2017, el legislador Gustavo Vera denunció a Ocaña por enriquecimiento ilícito (y otros delitos) luego de que encontrara supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Pero en 2019, el juez federal Julián Ercolini la sobreseyó.

También fue denunciada (por Gustavo Vera) por presunto lavado de dinero derivado de fraguar afiliaciones y aportes falsos a su campaña en Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. La causa está en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello.

Una contradicción: Utilizan la plataforma de Cambio (Change.org) para que nada cambie

La Argentina es tierra de contradicciones. Diputados de Juntos por el Cambio (todos mayores de 50 años), a propuesta de dos ciudadanos (uno de 55 y otro de 83), usan la plataforma Change.org (Cambio. org) para pedir firmas para seguir en sus bancas y que NADA CAMBIE.