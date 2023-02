Luego de un extenso debate, la Comisión de Juicio Político finalmente aprobó con 16 votos a favor y 15 en contra, "el informe de recomendación de abrir la investigación", dijo la presidenta de la Comisión, la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard.

De esta forma se avanzó a la etapa de investigación contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de integrantes del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El siguiente paso es la recolección de pruebas, para dirimir las causales de presunto mal desempeño y/o delitos en el ejercicio de la función de los magistrados, algo que sería debatido posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó la decisión del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) de rechazar 'in limine' el proceso de juico político a los cuatro miembros de la Corte.

"Cuáles son los argumentos de Juntos por el Cambio por los que se busca rechazar; porque se dice 'in limine' cuando las denuncias no tienen ningún fundamento. Pero no dice nada en el informe que proponen", remarcó el santafesino durante su exposición en la Comisión.

Martínez agregó que "en esa posición están minimizando el trabajo de los 16 integrantes de nuestro bloque, y simplificarlo en decir que los juzgamos por el contenido de sus sentencias".

También salió al cruce del presidente del bloque radical, Mario Negri, quien cuestionó a los diputados oficialistas por presentar el proyecto de juicio político a la Corte que habían anunciado el Presidente de la Nación y varios gobernadores.

"No somos ventrílocuos del presidente ni de los gobernadores, eso es una falta de respeto de Negri", expresó. En ese sentido, agregó: "Ellos tomaron una iniciativa política que varios de nosotros le dimos canalización parlamentaria; por una cuestión básica, somos el bloque oficialista de la Cámara".

Negri había expresado anteriormente que "la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias". "Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño; las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real", argumentó.