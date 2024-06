Diputados se aumentaron la dieta en un 80%: la suba se pagará en tres cuotas

Por distintas razones, el anuncio ya generó reacciones negativas tanto desde el Ejecutivo nacionales como desde el lado de los propios beneficiarios. Por un lado, fuentes oficiales citadas por Infobae aseguraron que la Casa Rosada se opuso desde el vamos a la decisión adoptada en Diputados y detallaron que incluso ya habían rechazado la posibilidad de un aumento cuando se habían empezado a gestar las negociaciones.

En tanto, del lado de los legisladores, desde casi todos los bloques ya manifestaron su disconformidad y exigen ingresos similares a los que tienen los senadores nacionales que están en 8 millones de pesos bruto. “Nosotros también tenemos que viajar y pagar hoteles. Todo el tiempo tenemos que cambiar los miembros de las comisiones porque los diputados no pueden venir. El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, confió un diputado cuyo nombre no trascendió al mismo medio.

Diputados Aumento Dieta.jpg El aumento en Diputados entrará en vigencia el próximo mes y se pagará en tres cuotas.

Ante este panorama, no resultó extraño que la resolución llevara solamente la firma de Menem, pese a que el titular de la Cámara baja había mantenido conversaciones con los líderes de distintas fuerzas políticas sobre este tema. Uno de los nombres que se negó a avalar el aumento fue el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Camino que también transitaron los referentes de la oposición pero, en este caso, por no querer cargar con el costo político de un aumento que puede resultar impopular en la opinión pública.

El enojo de los diputados también tiene que ver con que el presupuesto del Congreso de la Nación es único, por lo que entienden que los senadores se están llevando buena parte de los fondos que tienen en el Palacio Legislativo. Y le reclaman al riojano que defienda el accionar de los legisladores y sus salarios en la discusión pública, como ya hizo su par en el Senado, Victoria Villarruel.