Milei volvió a defender a Pettovello y dijo: "Posse es historia"

El jefe de Estado pasó a saludar a los periodistas acreditados en Casa Rosada tras la conferencia de prensa que brindó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y en ese contexto afirmó que Pettovello "es la mejor ministra de la historia".

Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos, el líder libertario manifestó: "Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".

Milei hizo la aclaración poco después de encabezar la reunión de Gabinete, a la que se sumó después de varias en las que no estuvo presente entre viajes y las tensiones con el eyectado Nicolás Posse. Llamativamente, Pettovello no estuvo presente, y los motivos, a pesar de las consultas a Capital Humano, no se aclararon.

Por otra parte, Milei también se refirió a la renuncia de Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete: "Posse es historia".

El portavoz, Manuel Adorni, volvió luego sobre el punto en su exposición ante los trabajadores de prensa. “Lo es como lo es cualquier funcionario que se haya ido. Estamos analizando demasiada literalidad. Es un funcionario que hoy no pertenece al Poder Ejecutivo y, por lo tanto, es historia. No es ni bueno ni malo, es historia”, explicó el funcionario sobre el significado de lo que había dicho antes el Presidente y también habló de un posible nombramiento de Posse en otro cargo: “No está descartado pero no está definido.”

El jefe de Estado aprovechó para elogiar a otros de los miembros de su gabinete, el titular de Economía Nicolás Caputo. "Está más firme que este edificio", remarcó.

Respecto a la demora en el nombramiento del asesor Federico Sturzenegger, Milei respondió que se está "definiendo" cuál será su cargo. "Porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado", argumentó.

Es la primera vez que el jefe de Estado se acerca a la sala de conferencias a responder preguntas, luego de múltiples pedidos por parte de los acreditados. No obstante, no fue el único gesto "de cercanía" que tuvo durante la jornada. Luego de encabezar la reunión de Gabinete, salió al balcón de Casa Rosada junto a sus funcionarios a saludar a los transeúntes de Plaza de Mayo.