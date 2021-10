Dirigentes de Juntos están en Dolores para acompañar a Macri

Desde muy temprano se hicieron presentes extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi (quien pasó la noche en Dolores), el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli, entre otros. También se aguarda la presencia de Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Federico Pineda, Fernando Iglesias, Cristian Ritondo y Esteban Bullrich.

Dolores-Juzgado.jpg Fuerte operativo de seguridad en el Juzgado de Dolores ante la presencia de medios y manifestantes.

"Esto es un acompañamiento pacífico de ciudadanos que se movilizaron, en principio convocados por las redes, espontáneamente, como sucedía en las marchas del año pasado contra la cuarentena eterna; la dirigencia también formó parte de esto y decidió estar, estar junto a Mauricio", expresó Lombardi.

El exfuncionario adelantó que "van a venir dirigentes del PRO, radicales y de todo el espectro que significa Juntos por el Cambio, y sobre todo ciudadanos de a pie que vienen a decir: 'No al atropello, no a la arbitrariedad".

"Tenemos que vivir en una sociedad donde el juez sea el juez natural, que tenga derecho claro a su defensa, al debido proceso" añadió Lombardi y observó que la Cámara de Mar del Plata le dijo al juez Martín Bava "señor juez, usted está haciendo las cosas mal, en una resolución muy ilustrativa".

Por su parte Grindetti dijo ante la requisitoria de la prensa que se acercó a Dolores porque "creo en él (por Macri) y vine para apoyarlo" y agregó que lo conoce "hace más de 40 años y creo que no es capaz de hacer algo como de lo que se lo está acusando".

"Lo siento así, es una relación de años, es un tema de sentimiento mío" y aclaró que su intención no es participar de ningún acto. "Me levanté esta mañana, dije me voy a visitar a mi amigo el intendente Camilo (Etchevarren, de Dolores), le voy a dar un abrazo a Mauricio y me voy a volver, nada más", sostuvo el mandatario municipal, y enfatizó: "No tengo ninguna necesidad ni vengo predispuesto a subirme a ningún escenario".

Dolores-DeAngeli.jpg

El senador De Angeli, en tanto, dijo en la puerta del Juzgado: "Para mí esto es una injusticia pero en este caso vengo a acompañarlo como un amigo".

"Para mí es inocente pero soy respetuoso de la Justicia que es la que lo debe decir, pero vine como tantos otros que creemos en la inocencia de Mauricio", agregó.

"Pongo las manos en el fuego porque lo conozco hace mucho tiempo y es una persona honesta y transparente. Que se han cometido errores, seguro, pero en cuestiones políticas, no en este tema", puntualizó.

"Antecedentes tenemos todos en la vida, de ahí a ser culpable o inocente yo creo en la inocencia", finalizó y dejo entrever que se trata de una "causa política" ya que "viene de un juez subrogante que es militante", en referencia a Martín Bava.