Dólar futuro: pidieron revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner

El dictamen no es vinculante y ahora deberá resolverlo la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los expedientes que quedó trunco a las puertas del juicio pues estaba radicado en el Tribuna Oral Federal 1 y antes de realizar el proceso, fue sobreseída.

Aquella decisión también favoreció al exministro de Economía Axel Kicillof y otros exfuncionarios como Agustín Pesce y Alejandro Vanoli.

La investigación la había llevado adelante el juez Claudio Bonadío a partir de una denuncia de Federico Pinedo, al considerar que la autorización para realizar operaciones de compra de dólar a futuro durante el Gobierno de Cristina Kirchner provocaba un perjuicio al Estado en comercializar un precio de dólar a menor precio.

El caso llegó a juicio y el Tribunal Oral Federal 1 por mayoría rechazó el sobreseimiento, pero la Cámara Federal de Casación Penal sí hizo lugar y el juicio quedó en la nada.

Los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone sobreseyeron a la vicepresidenta y demás acusados al considerar que se trató de una cuestión política no judicial: "El ejercicio de los mencionados controles no puede justificar que todas las medidas de política económica de los poderes competentes sean sometidas a la revisión, no de su legalidad sino de su acierto o su oportunidad, pues ello implicaría sustituir a los órganos constitucionales que tienen su origen directo en la voluntad popular por el criterio predominantemente técnico del Poder Judicial", sostuvieron.

Además, dijeron que no hubo delito porque no existió perjuicio al Estado Nacional de acuerdo a un peritaje llevado adelante en el caso.

"Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevo a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral, incurriendo de ese modo en igual defecto que el que atribuyeron a la opinión mayoritaria del tribunal oral", dijo el Procurador en su dictamen.

"En las causas que involucren el manejo de fondos y bienes públicos, la decisión que corresponda adoptar debe ser el resultado de un mayor rigor en la apreciación de los hechos, en razón de los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", opinó Casal.

Casal de esta forma pidió que la vicepresidenta vaya a juicio oral y público y eso ahora debe definirlo la Corte Suprema de Justicia. No sólo se había denunciado a Cristina y Kicillof, sino también a Alejandro Vanoli, Sebastian Andres Aguilera, Barbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Angel Pesce, Guillermo Mario Pavan, David Rene Jacoby, Cristian Alexis Girard, German David Feldman y Alejandro Formento.