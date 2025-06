Aguinaldo: el 31% de los empleados lo destina para el consumo esencial

La consultora de Damián Di Pace relevó 7.500 casos en todo el país preguntando cómo utilizan las personas su aguinaldo para pagar expensas, servicios, colegios, medicina prepaga y otras obligaciones cotidianas que siguen siendo difíciles de afrontar solo con el salario mensual.

Las conclusiones revelan datos que, "en la superficie, parecen poco impactantes, pero que hablan de una transformación silenciosa en el patrón de consumo del argentino".

"En un país donde la plata rara vez alcanza y el ingenio para estirar el dinero es parte del ADN nacional, el aguinaldo siempre fue algo más que un ingreso extra: fue una bocanada de aire, una pequeña ilusión de descanso, una escapada, o ese gusto que durante meses quedó en pausa", señaló Di Pace.

El próximo mes los beneficiarios también percibirán el medio aguinaldo. Apenas el 11% de los empleados consultados usará el aguinaldo de junio para irse de vacaciones.

El disfrute tiene que esperar

Para el especialista en consumo, esta vez la coyuntura 2025 ofrece una postal distinta. "Este año, el argentino promedio parece tener claro que el disfrute puede esperar. La prioridad, esta vez, es llegar a fin de mes", señaló.

Según el informe, este comportamiento representa una clara señal de cambio respecto al destino tradicional del aguinaldo. En este sentido, indicó que en diciembre de 2024 las vacaciones lideraban las prioridades de los trabajadores, en tanto que para este junio 2025 el rubro vacaciones desciende al cuarto lugar, profundizando una caída que ya se venía registrando.

"La baja no parece ser un fenómeno puntual, sino parte de un giro más profundo en las decisiones de consumo. Además, es importante considerar que el aguinaldo de mitad de año nunca tuvo el mismo peso turístico que el de diciembre: no todos los trabajadores tienen vacaciones en invierno, los chicos sólo cuentan con dos semanas de receso escolar, y en muchos casos el contexto no permite organizar una escapada", advirtió Focus Market.

Así, aunque el panorama macroeconómico actual muestra mayor estabilidad y previsibilidad que en años anteriores, la realidad cotidiana indica que los ingresos aún no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes. En otras palabras, el salario se estabilizó… pero sigue sin rendir.

M Damian Di Pace.jpg "La prioridad, esta vez, es llegar a fin de mes", afirmó Damián Di Pace.

Salarios frenados

El informe destacó que, aun con emisión cero y un dólar relativamente contenido, los salarios no despegan lo suficiente. "La baja nominalidad y el rezago en los ingresos hacen que, en muchas familias, este ingreso semestral sea la única forma de ponerse al día", señaló.

Esto hace que lo que antes era una oportunidad para proyectar (ahorrar, invertir, darse un gusto), hoy es apenas un salvavidas para sostener el consumo esencial del hogar. "Que el 31% de los Argentinos lo destine a eso no es un síntoma aislado: es una señal", agregó.

Sin embargo, hay una diferencia clave con los tiempos de volatilidad extrema: esta vez, no hay apuro por sacarse los pesos de encima y la urgencia del consumo inmediato, propia de los momentos de crisis o devaluaciones parece haberse desactivado. Ya no se gasta por miedo a la devaluación. "Ni siquiera el dólar es hoy ese refugio automático que solía ser. En su lugar, empieza a jugar otro tipo de lógica: la del rendimiento. Quienes pueden ahorrar o invertir, ya no miran al dólar como la única alternativa", indicó Di Pace.

Otra diferencia con años anteriores está en el rubro "pago de deudas", que, si bien sigue presente, aparece con menor fuerza: sólo un 9% se destinará a saldar compromisos pendientes. También pierde terreno la lógica de "stockearse" en el súper. En otro momento, cuando los precios subían día por medio, algunos usaban el aguinaldo para llenar el changuito como forma de resguardo de valor.

Hoy, con la inflación más controlada, eso dejó de tener sentido. Ya no se piensa en el changuito lleno como estrategia de ahorro.